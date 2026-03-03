'Večera za 5': Mirjana osvojila 77 bodova i prešla u vodstvo

Mirjana Cvrtila kuhala je drugi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojila je 39 bodova, a za atmosferu 38 pa je tako s osvojenih 77 bodova prešla u vodstvo.

Pripremu večere započela je desertom - makovnjačom i orahnjačom te otkrila kako je tajna njene makovnjače dodatak pekmeza od marelice u smjesu s makom.

Foto: RTL

Slijedila je priprema glavnog jela. Kao i Romina, Mirjana je pripremila mlince i domaću puricu, ali je uz to pripremila i roladu od domaćeg svinjskog mljevenog mesa sa šunkom i sirom. Za predjelo je odlučila pripremiti juhu od vrganja koje je sama nabrala.

- Mene to toliko raduje, ozbiljno nešto neopisivo koliko se veselim. Od srca ću ih počastiti najviše što mogu - uzbuđeno je komentirala domaćica ususret večeri.

- Očekujemo veselu atmosferu, opuštenu, nastavak jučerašnje - rekao je Albert, a Ana se složila s njim.

Goste je na okupljanju dočekala vesela domaćica koja im je zasvirala, a onda su se pridružili muzikaši pa je ekipa zapjevala i nazdravila domaćim rakijama i likerima, koje Mirjana sama pravi.

Foto: RTL

Kad su se smjestili za stol, domaćica je poslužila predjelo, a kako Romina ne jede brašno, Mirjana joj je pripremila platu sa suhomesnatim narescima i sirom.

Prije glavnog jela dio ekipe zaputio se s Mirjaninim suprugom u svinjac, kako bi im on ispričao više o tome kako i čime hrane svinje.

- Kad je Mirjana stavila taj tanjur ispred mene, ja sam bila šokirana, pa to ni jedan muškarac ne pojede - komentirala je Ana veličinu porcije glavnog jela, koje je, gosti su se složili, bilo izrazito ukusno.

- Vrlo slično jučerašnjem jelu, nije bilo nekih većih razlika, tu sam se malo iznenadio - rekao je Albert.

Foto: RTL

Gosti su se, kao i jučer, ugodno družili i zabavljali, a Mario je čak Mirjani poklonio i novi par cipela, kako bi nadomjestio one koje su se prethodne večeri Mirjani potrgale.

- Atmosfera je bila standardno dobra - zaključio je Albert.

Desert se svidio gostima, ali Albert je ponovno komentirao kako je isto kao jučer, a Ana kako nije baš ljubiteljica maka. Ipak, svi su se složili kako se domaćica potrudila i kako je desert bio fin.

Foto: RTL

Nakon večere, Mirjana je svojim gostima podijelila poklone, boce višnjevca s posebnom etiketom 'Večera za 5 kod Mirjane'.

- Mirjana se jako potrudila oko poklona, baš jedna lijepa uspomena - komentirao je Mario.

Foto: RTL

Preostalo je ocijeniti večeru i domaćica je od Romine, Ane i Marija dobila po maksimalnih deset bodova za hranu, a od nešto strožeg Alberta devet, dok je za atmosferu od Romine i Marija dobila po deset bodova, a od Ane i Alberta po devet. S osvojenih 77 bodova zasjela je na prvo mjesto ovotjedne ljestvice.

Foto: RTL

