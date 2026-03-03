U Večeri za 5 kuhat će Mirjana: 'Od nje očekujemo spektakl!'

Nakon što je jučer Romina probila led i osvojila visokih 75 bodova za svoju večeru, danas je na redu za kuhanje Mirjana Cvrtila. Ova 60-godišnja umirovljenica živi u kući sa svojim suprugom te vodi brigu o domaćim životinjama, vrtu i okućnici. Ljubav prema kuhinji otkrila je u još mladim danima i, iako voli kuhati tradicionalna jela, ne boji se i isprobati nešto novo.

„Ja bih sebe opisala kao vedru osobu, volim društvo, volim kuhati, volim peći, imam veliku obitelj, dva sina, šestero unučadi“, ponosno kaže Mirjana i dodaje kako su njeni prioriteti u životu suprug i obitelj te da svi skupa zajedno uživaju. „Naša baka je jako dobra, jako kreativna i jako dobro kuha“, kažu Mirjanini unuci.

Foto: rtl

„Mirjana je dosta simpatična, vedra, vesela, komunikativna i mislim da je iskrena“, kaže Mario, a Romina dodaje: „Ja mislim da je njen prostor kao da neka tinejdžerka tamo živi da ima svega i svačega.“

Mirjana će za večeru iskoristiti domaće namirnice, a salatu pripremiti s povrćem iz vlastitog vrta. Svoje predjelo nazvala je 'Okus šumske magije', glavno jelo 'Duo za prste polizati', a desert 'Mirjanina tajna slojeva diže mi se diže'.

„Danas od Mirjane očekujem spektakl“, kaže Mario, a sama domaćica dodaje kako jedva čeka večeru, koja će biti za prste polizati.

Foto: rtl

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.