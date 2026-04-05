Večera za 5 vraća se u Slavoniju! Evo tko sve kuha ovog tjedna

Nekoliko tjedana nakon što su gledatelji uživali u društvu vesele osječke ekipe, 'Večera za 5' idući tjedan vraća se u Slavoniju, gdje će se petero borit će se za glavnu nagradu i titulu najboljeg kuhara ili kuharica. To su Emilija Lončarić iz Lipika, Dražen Madžarević iz Rešetara, Sanela Vuković i Manda Crnjac iz Požege te Franjo Požega iz Našica.

Led će probiti 49-godišnja Emilija Lončarić. Nakon godina života u Zagrebu, ubrzani ritam glavnog grada zamijenila je mirnim životom na selu i smjestila se u Lipik, u staru bakinu kuću. Godinama je radila u ugostiteljstvu, a kada je došlo do zasićenja poslom, gradom i stresom koji takav život nerijetko nosi, odlučila je dati otkaz i živjeti od plodova svoje zemlje. U svom vrtu ima dosta plodova, ali i divljih biljaka koje također rado koristi u svojoj kuhinji. Kaže kako joj ništa ne fali i kako u takvom životu zaista uživa. Kuhati voli oduvijek i smatra kako od najosnovnijih namirnica može napraviti čudo.

Dražen Madžarević, 51-godišnje električar po struci, ekipu će ugostiti u svom domu u općini Rešetari. Pun života, energije i volje, Dražen sve odrađuje s ljubavlju. Jako je ponosan na svoje postignuća i sve s čim se bavi. Svaki dan radi kao poslovođa elektroodržavanja na autocesti, a nakon posla posvećuje se svom OPG-u i obrtu, koje vodi sa suprugom i sinovima. Dražen zbog svih poslova kojima se bavi nema baš puno slobodnog vremena, ali kad ga uhvati, rado ga provede vrijeme s prijateljima uz dobru hranu. Kuhati voli oduvijek, a najdraže mu je pripremati roštilj za obitelj i ekipu.

Sanela Vuković po struci je kuharica, no radi kao konobarica i njegovateljica. 34-godišnja Požežanka živi s mužem i troje djece, obožava pjevati i često nastupa na lokalnim događanjima. Vrlo je vedra, vesela, ljudi je vole jer je uvijek spremna pomoći drugima. Ipak, priznaje i kako je brzopleta, a kao još jednu manu ističe i ponekad pretjeranu toleranciju zbog koje nerijetko puno toga drži u sebi. Najčešće kuha tradicionalna slavonska jela, ali ujedno je uvijek spremna isprobati nešto novo. Vrlo je vješta u kuhinji i najsretnija je kada drugi uživaju u njenim jelima. Ona sama uživa u gotovo svoj hrani, ali nikako u filekima i hladetini.

Manda Crnjac, 40-godišnja domaćica živi sa suprugom i njihovo četvero djece u Požegi. Prije djece, radila je kao kuharica na raznim mjestima, na našoj obali u ljetnim mjesecima, ali i u Njemačkoj, Austriji I Švicarskoj tijekom zimske sezone. Trenutno je domaćica, ima status roditelja njegovatelja i većinu vremena je posvećena djeci. U svoje slobodno vrijeme, Manda se opušta tako što plete. Voli raditi s rukama pa je tako njezin drugi hobi presađivanje cvijeća. Manda voli kuhati sve, osim kolača I torti, što je malo I brine za emisiju.

69-godišnji Franjo Požega iz Našica umirovljeni je strukovni profesor. U svoje slobodno vrijeme, otkad je u mirovini bavi se svojim voćnjakom, rado kuha i organizira druženja s prijateljima. Jako je druželjubiv I nema osobe koja ga ne poznaje u Našicama, a I po cijeloj Slavoniji. Franjo je organiziran I fokusiran na detalje te želi pokazati svoje znanje i prije svega pripremiti i dekorirati stol onako kako mu struka nalaže. Smatra da možda nije najbolji kuhar, ali će goste oduševiti svojim profesionalnim gostoprimstvom.

