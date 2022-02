Večeras nas čeka niz velikih nastupa na Dori. Da bi vidjeli kako se osjećaju sami glazbenici i što bi od njih mogli očekivati, s njima smo porazgovarali uoči generalne probe.

Svi tako hvale pozornicu koja je, kažu nam, puno bolja nego prethodne godine, a zbog druženja i super ekipe, gotovo nitko od njih ne osjeća tremu.

- Ja sam uvijek spreman! Pogotovo kada su ovakve stvari u pitanju. Prošle godine je čak bilo malo treme, ove godine je nema. Bolji je 'setup' i u glavi i na sceni - rekao nam je ToMa koji će nastupati s pjesmom 'In The Darkness'.

Objasnio je da je cijela produkcija ovogodišnje Dore puno bolja nego prošla, pohvalio je i organizaciju zbog koje se glazbenici osjećaju puno opuštenije. Njegov je nastup prošle godine bio pun energije, a danas možemo očekivati onaj puno emotivniji. Za razliku od nekih drugih izvođača, on neće imati plesače.

- Biti će energije i ove godine, ali u nekom drugom smjeru. Rekao bih emotivnije - dodao je.

Ove godine mjere zbog pandemije koronavirusa nisu toliko stroge kao prošle pa se izvođači imaju priliku više družiti.

- Drago mi je što se napokon svi možemo družiti. Imamo se prilike svi upoznati. Zabava nam je puno bolja - rekao je veselo.

Najviše vremena tako provodi s Ericom i Miom Dimšić koju je nazvao 'famoznom'. Oni su ujedno i njegovi favoriti.

- Družim se s ljudima za koje navijam - rekao nam je kroz smijeh.

Osim ToMe, večeras očekujemo gledati i nastup njegovog prijatelja Erica Vidovića (21) koji je jednako opušten pred nastup.

- Jučerašnja je proba prošla super, baš onako kako sam isplanirao - rekao nam je i dodao da se nema na što pobuniti jer je potpuno zadovoljan.

Također je pohvalio izgled same pozornice koju hvale svi ovogodišnji izvođači. On će na stageu danas dati sve od sebe kada bude izvodio svoju pjesmu 'I Found You'.

- Ove godine imam puno pokreta na pozornici pa sam se i sam s njom upoznao bolje nego prošle godine kada sam bio statičan. Ove godine imam puno drugačiji nastup. Gitara i puno plesnih pokreta nešto je novo za mene. To još nisam imao priliku iskusiti - objasnio je i rekao da se nada da će sve dobro proći.

Rekao je i da je konkurencija 'vatrena' te da se vjerojatno do samog glasanja neće znati tko će odnijeti pobjedu. Erica javnost naziva hrvatskim Ed Sheeranom pa nas je zanimalo smatra li on to komplimentom.

- U jednu ruku i je kompliment ako me netko uspoređuje s jednim takvim, velikim i jakim, glazbenikom koji piše pjesme i za sebe i za druge umjetnike. To je jako lijepa stvar. S druge strane, volio bih da me ljudi smatraju originalnim tako da mi je mišljenje podijeljeno - objasnio je, ali priznao da mu laska kompliment.

Ni on nema tremu, kao niti Tia koja nam veselo kaže da je jako uzbuđena uoči velike večeri, ali nema tremu. Objasnila je da su se svi izvođači dobro pripremili na probama i da među svima vlada opuštena atmosfera.

- Moj favorit je Marko Bošnjak. Znamo se preko četiri godine tako da smo jedno drugome ogromna podrška - objasnila je.

Ovo je njezin prvi nastup na Dori uz pjesmu 'Voli me do neba' pa joj podrška njezinog prijatelja večeras puno znači.