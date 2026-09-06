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DRAMSKO-HUMORISTIČNA POSLASTICA

Večeras na Novoj TV kreće serija 'Slučajna obitelj', evo kako je izgledalo snimanje prve epizode

Piše 24sata,
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Večeras na Novoj TV kreće serija 'Slučajna obitelj', evo kako je izgledalo snimanje prve epizode
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Foto: NOVA TV
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U središtu priče je Vito, muškarac koji naizgled ima sve, no ipak preispituje vlastiti život i odluke, a njegov lik utjelovljuje Filip Juričić

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Večeras u 21:15 na Novoj TV, nakon 'Kumova', počinje nova dramsko-humoristična serija 'Slučajna obitelj', puna životnih preokreta i nezamislivih tajni.

OD 6. RUJNA Slučajna obitelj uskoro stiže na Novu TV: 100 ljudi, 2 studija, 5 kamera, 45 setova i 35 lokacija!
Slučajna obitelj uskoro stiže na Novu TV: 100 ljudi, 2 studija, 5 kamera, 45 setova i 35 lokacija!

- Prva epizoda i najveća drama odmah na početku. Moje vjenčanje propada i nema veće drame od toga - otkrila je Lena Medar za IN magazin, na snimanju prve epizode.

Foto: NOVA TV

S njom se slaže i Sandra Lončarić, koja u seriji glumi njezinu majku Miru te ističe kako gledatelji od nove serije, osim drame, mogu očekivati upravo ono što život čini zanimljivim.

- Puno zapleta i intriga, čak i zabave. Mislim da će biti jako životno. I naplakat ćete se i nasmijati i zabaviti - najavljuje glumica, čijeg supruga u seriji glumi upravo Zlatan Zuhrić.

U središtu priče je Vito, muškarac koji naizgled ima sve, no ipak preispituje vlastiti život i odluke, a njegov lik utjelovljuje Filip Juričić.

- On je jedan dobrostojeći mladić koji se našao u okolnostima koje nisu idealne po njega, a jedan događaj koji baš snimamo ovdje, u ovoj dvorani, dat će mu izlaznicu iz života u kojemu nije zadovoljan. A što će biti putem, to ćemo vidjeti u epizodama koje tek slijede - otkriva Filip Juričić.

Foto: NOVA TV

U prvoj epizodi, Korina (Romina Tonković) se nakon problema na poslu suočava s prošlošću od koje je pokušala pobjeći. Kao šlag na kraju pojavljuje se njezin nasilni partner Gogi (Slavko Sobin). Korina mu želi isplatiti dug i zauvijek otići, no on neće ni čuti za to.

Istovremeno, Petar Kiša (Tit Medvešek) je primljen u udomiteljsku obitelj, no u posljednjem trenutku odlučuje pobjeći iz Doma, dok je Vito sve nervozniji pred svadbu. Nakon svađe s Korinom, koju optužuje za krađu, doznaje i tajnu koju je Lana dugo skrivala od njega.

Gledatelje od večeras očekuju i nastavci omiljenih 'Kumova', koji su na rasporedu od 20:15. Nakon njih, slijedi prva epizoda nove domaće serije koja će odmah uvesti u niz velikih životnih preokreta, tajni i neočekivanih susreta. Novi nastavci 'Kumova' i prve epizode serije 'Slučajna obitelj' dostupne su već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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