Večeras prvi kandidat napušta 'Život na vagi': 'Nervozna sam'

Nakon tjedan dana treninga, izazova i prvih suza, došao je trenutak koji su svi čekali - prvo veliko vaganje devete sezone 'Života na vagi'! U kući vlada napetost, ali i uzbuđenje jer vaga otkriva tko je uistinu dao sve od sebe, a tko će se prvi put morati suočiti s crvenom linijom.

- Slijedi vaga, lagano uzbuđenje, ali nekako osjećam da sam spreman - rekao je Dominik dok je uvijek nasmijana Marija priznala da ovaj put nije tako opuštena.

- Nervozna sam, ne znam što se događa, jesam li smršavjela, nisam smršavjela… Trudila se jesam, ali se nisam nešto pretjerano znojila - iskrena je Mare dok Ivana strepi hoće li uopće otići u minus.

S druge strane, Zvonimir je bio miran jer zna da je dao sve što je mogao. Neki su pokušavali zadržati hladnu glavu.

- Mene ove godine ne pere nervoza pred vaganje - rekla je Antonija dok je Kate smireno zaključila: 'Čak me i ne zabrinjava crvena linija - ne zato što mislim da sam bila nešto ekstra super, nego znam da mi većih gabarita u početku ipak više izvlačimo vode.'

No iza tih izjava krili su se strahovi i nada da će vaga pokazati napredak. A na kraju večeri - netko će morati spakirati svoje stvari i prvi napustiti show. Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

