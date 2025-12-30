Večeras u finalu MasterChefa Endrina i Otto ulaze u najveći obračun sezone: 'Nema milosti'

Osma sezona MasterChefa večeras ulazi u svoje veliko finale, a nakon mjeseci izazova, uspona i padova, pobjeda i borbi, pred žiri će stati Endrina Muqaj i Otto Grundmann. Pred dvojicom finalista večeras je posljednje kuhanje sezone, a do samog kraja stigli su zahvaljujući upornosti i sposobnosti da izdrže pritisak.

„Postoje trenuci koji se čine kao da vrijeme stane. Ovo je sad taj trenutak, trenutak kad shvaćam da živim svoj san. Svaka minuta, svaki osmijeh i svaka suza vode me ka ovome, ka pobjedi. Otto je samouvjeren, ali nema pojma što ja sve spremam“, poručit će Endrina, dok Otto u finale ulazi jednako čvrsto i bez zadrške. „Ušao sam u ovo natjecanje samopouzdan da mogu doći do finala. Mislim da Endrina danas nema pojma što je čeka. Svi znaju da smo si dobri, družba je družba, služba je služba, tako da nema milosti. Nabrijan sam na finale i jedva čekam krenuti kuhati“, dodaje Otto.

Foto: NOVA TV

Žiri će finalistima poželjeti dobrodošlicu u posljednje kuhanje sezone. „Ovo je trenutak koji smo svi čekali. Počinje finale MasterChefa 2025. godine. Na početku ovog putovanja bilo vas je 21, a sada, nakon brojnih izazova, uspona i padova, pred nama stojite vas dvoje – dvoje najboljih, dvoje finalista, Endrina i Otto. Želim vam svu sreću, želim da se pokažete u najboljem mogućem svjetlu, da danas zablistate i da ovo finale MasterChefa 2025. učinite nezaboravnim. Sretno“, poručit će chef Stjepan.

Finale donosi i najveći izazov sezone – autorski meni od pet sljedova, kao u vrhunskim restoranima: pozdrav iz kuhinje, odnosno amuse-bouche, hladno predjelo, toplo predjelo, glavno jelo i desert. Svaki slijed mora biti poslužen u točno određenom vremenu, a za kompletnu pripremu finalisti imaju 120 minuta. Prije početka kuhanja čeka ih i nabavka namirnica, za koju imaju samo 20 minuta, nakon čega se vrata trgovine zatvaraju.

Foto: NOVA TV

Atmosferu finala dodatno će podići i riječi chefa Gorana. „Bez obzira na današnji ishod, pokazali ste nam što znači riskirati, što znači sanjati i što znači ne odustati. Za nas ste oboje pobjednici, ponosni smo na vas i, vjerujte mi, bit ćete velika inspiracija mnogim generacijama koje žele posvetiti svoj život kuhanju“, reći će chef Goran.

„Danas se borim za sve koji žele slijediti svoje snove, za one koji žele biti pokrenuti tom svojom ljubavlju i, ono najvažnije, danas se borim za onu Endrinu koja je isto krenula slijediti svoje snove“, poručit će Endrina.

Finaliste će doći podržati i bivši kandidati ove sezone. „Jako mi je drago što sam opet dobio priliku zakoračiti u MasterChef kuhinju, biti dio ove priče još jednom i podržati dva stvarno jaka titana koji će se danas sukobiti“, reći će Jurica Jurašković.

Foto: NOVA TV

„Ovo će biti intenzivno kuhanje. Neću reći da se bojim, ali je ovo baš intenzivno“, priznaje Endrina, dodajući: „Idemo danas rasturiti, idemo imati jedno predivno kuhanje i idemo imati pobjednički meni.“ Za svoje posljednje kuhanje u MasterChefu, kandidati će podijeliti inspiracije za svoje menije. „Inspiracija za moj meni je moje putovanje kroz MasterChef. Šuma skriva zanimljive aromatične okuse, intenzivne, a opet lagane. Šuma ima sve“, reći će Otto, dok Endrina žiri vodi na Pag i u Dalmaciju. „Danas vodim žiri na Pag, ali ih vodim i u Dalmaciju, u taj krš, more i miris soli u zraku, samoniklo bilje koje bura njiše. Želim sve te emocije provući kroz meni“, poručit će.

Foto: NOVA TV

Tko će ostati hladne glave, tko će izdržati ritam, pritisak i svaku sekundu finala, a tko će na kraju podići pehar, gledatelji će doznati u velikom finalu osme sezone MasterChefa večeras u 20.20 na Novoj TV!