Večeras u 'Kumovima': Anđela i Grabovac postat će mladenci

Vinko je odlučan u vezi odlaska u Zagreb kako bi saznao što je Ivka naslijedila, a ona se tome opire i skriva svoje prave razloge.

Iva i Martin trebaju sudjelovati u fotografiranju za Grabovčev svadbeni katalog, ali Iva odustaje u zadnji tren, kada je Braco izazove da pobjegne s njim. Zbog toga Grabovac i Anđela preuzimaju uloge modela.

Foto: NovaTV

Janko upoznaje novu doktoricu Dijanu koja mu je jako simpatična. Ponudi joj prijevoz do Sinja, a ona ga pokušava šarmirati. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!