Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE ZGODE I NEZGODE

Večeras u 'Kumovima': Anđela i Grabovac postat će mladenci

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u 'Kumovima': Anđela i Grabovac postat će mladenci
5
Foto: NovaTV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Seriju 'Kumovi' ne propustite na Novoj TV, a već sad na Nova Play!

Admiral

Vinko je odlučan u vezi odlaska u Zagreb kako bi saznao što je Ivka naslijedila, a ona se tome opire i skriva svoje prave razloge.

NOVE INTRIGE Glumci Csilla Barath Bastaić i Dražen Čuček ulaze u 'Kumove'
Glumci Csilla Barath Bastaić i Dražen Čuček ulaze u 'Kumove'

Iva i Martin trebaju sudjelovati u fotografiranju za Grabovčev svadbeni katalog, ali Iva odustaje u zadnji tren, kada je Braco izazove da pobjegne s njim. Zbog toga Grabovac i Anđela preuzimaju uloge modela.

Foto: NovaTV

Janko upoznaje novu doktoricu Dijanu koja mu je jako simpatična. Ponudi joj prijevoz do Sinja, a ona ga pokušava šarmirati. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva
IVA BUZOV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva

Velika ljubav tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je prije gotovo 20 godina, točnije 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Danas Iva izgleda potpuno drugačije...
FOTO Tko bi rekao da su bake? Ove slavne dame imaju unuke
MLADOLIK IZGLED VARA

FOTO Tko bi rekao da su bake? Ove slavne dame imaju unuke

Izgledaju mladoliko, drže do sebe i mnogi im ne bi na prvi pogled rekli da već imaju unuke. Ipak, neke od poznatih dama već godinama uživaju u ulozi bake
Car pokušao urazumiti Lauru, ona u vrućim hlačama pokazala guzu: 'Budi normalna, ne pij...'
NOVA DRAMA U ELITI

Car pokušao urazumiti Lauru, ona u vrućim hlačama pokazala guzu: 'Budi normalna, ne pij...'

Laura Prgomet u reality showu Elita svako malo izazove pravu dramu, a sada je oskudno odjevena pokazala guzu dok je Car pokušavao spriječiti u pretjeranoj konzumaciji alkohola

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026