Večeras u 'Kumovima': Zvone se boji da mu Anđela izmiče iz ruku

Večeras je na rasporedu nova epizoda omiljenih 'Kumova'. Goran saznaje da je Perić nestao, a on dobiva kratkoročni premještaj u Split kao zamjena nestalom kolegi.

Anđela odlazi s Grabovcem poslovno u Hercegovinu, ali ugane nogu i nepredviđeno ostane noćiti kod njega. Zvone je uvjeren da mu Anđela izmiče iz ruku.

Foto: NOVA TV

Milica je duboko razočarana što je Marku piće na prvom mjestu, a Martin shvaća da se Ivi ipak više sviđa Braco. Novu epizodu ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!