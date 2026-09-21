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Večeras u 'Kumovima': Zvone se boji da mu Anđela izmiče iz ruku
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Večeras je na rasporedu nova epizoda omiljenih 'Kumova'. Goran saznaje da je Perić nestao, a on dobiva kratkoročni premještaj u Split kao zamjena nestalom kolegi.
Anđela odlazi s Grabovcem poslovno u Hercegovinu, ali ugane nogu i nepredviđeno ostane noćiti kod njega. Zvone je uvjeren da mu Anđela izmiče iz ruku.
Milica je duboko razočarana što je Marku piće na prvom mjestu, a Martin shvaća da se Ivi ipak više sviđa Braco. Novu epizodu ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!
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