Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Večeras u 'Kumovima': Zvone se boji da mu Anđela izmiče iz ruku

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u 'Kumovima': Zvone se boji da mu Anđela izmiče iz ruku
4
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novu epizodu ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Admiral

Večeras je na rasporedu nova epizoda omiljenih 'Kumova'. Goran saznaje da je Perić nestao, a on dobiva kratkoročni premještaj u Split kao zamjena nestalom kolegi.

NE PROPUSTITE Večeras u 'Kumovima': Matija dolazi Martina upozoriti na rat s Vetmom, a Braco je u brizi...
Večeras u 'Kumovima': Matija dolazi Martina upozoriti na rat s Vetmom, a Braco je u brizi...

Anđela odlazi s Grabovcem poslovno u Hercegovinu, ali ugane nogu i nepredviđeno ostane noćiti kod njega. Zvone je uvjeren da mu Anđela izmiče iz ruku.

Foto: NOVA TV

Milica je duboko razočarana što je Marku piće na prvom mjestu, a Martin shvaća da se Ivi ipak više sviđa Braco. Novu epizodu ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...
Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para
DOZNAJEMO

Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Pjevačicu Maju Šuput snimio je čitatelj 24sata dok je krenula na put u London. Bila je u društvu mlađeg muškarca, a riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem. Evo što su nam rekli njihovi prijatelji
Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.
NOVI DEČKO MAJE ŠUPUT

Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.

Emil Tedeschi mlađi sada ljubi Maju Šuput, za iza sebe ima brak sa 17 godina starijom Nikom Perenčević. Prije Nike, hodao je s Lanom Jurčević, kćeri nekadašnjeg Vatrenog i poznatog trenera Nikole Jurčevića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026