NEOČEKIVANI SASTOJCI

Večeras u Masterchefu: Dvije kutije, devetero natjecatelja i jedan misteriozni izazov...

Večeras u Masterchefu: Dvije kutije, devetero natjecatelja i jedan misteriozni izazov...
Foto: Nova TV

Večeras u MasterChefu devet kandidata suočava se s izazovom geometrijske dekonstrukcije francuske salate i borbom za titulu izazivača platinaste kartice

Nakon što je natjecanje napustio Jurica Jurašković, u MasterChef kuhinji ostalo je samo devet kandidata koji ulaze u ciklus „pomaknute“ gastronomije u kojem ništa neće biti onako kako izgleda. Chefovi će predstaviti kutiju iznenađenja kakvu kandidati još nisu imali priliku vidjeti. 

Foto: Nova TV

- Ova kutija iznenađenja malo će se razlikovati od onoga na što ste inače navikli - poručit će chef Stjepan i dodati da se ovoga puta ne traži imunitet, jer je platinasta kartica već kod Barbare.

- Danas tražimo izazivače - dodat će.

Kandidati će ispred sebe pronaći dvije kutije i misteriozno crno zvono, a u njima neočekivano osnovne namirnice poput krumpira, jaja, mrkve, graška, jabuke, kiselih krastavaca, senfa, jogurta i limuna. Uz njih će dobiti i sastojke „pomaknute“ gastronomije, među kojima su agar agar, gelan guma, lecitin, maltosec i pro espuma. Jedan od kandidata zbunjeno će zaključiti da takve namirnice više podsjećaju na klasičnu francusku salatu nego na zadatak koji vodi prema borbi za platinastu karticu.

Foto: Nova TV

Izazov će od kandidata tražiti da pripreme dekonstrukciju francuske salate, posluženu u najmanje tri različita geometrijska tijela, uz dodatne komponente koje moraju zadržati prepoznatljiv okus jela. U 70 minuta morat će od jednostavnih sastojaka i suvremenih tehnika stvoriti pomaknuto gastronomsko iskustvo, a mnogi će priznati da nikada dosad nisu radili s dodijeljenim prahovima.

Tko će pokazati znanje, tehniku i kreativnost potrebnu da postane izazivač za platinastu karticu, a tko će pod pritiskom izgubiti kompas, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

