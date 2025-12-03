Večeras u MasterChefu devet kandidata suočava se s izazovom geometrijske dekonstrukcije francuske salate i borbom za titulu izazivača platinaste kartice
Večeras u Masterchefu: Dvije kutije, devetero natjecatelja i jedan misteriozni izazov...
Nakon što je natjecanje napustio Jurica Jurašković, u MasterChef kuhinji ostalo je samo devet kandidata koji ulaze u ciklus „pomaknute“ gastronomije u kojem ništa neće biti onako kako izgleda. Chefovi će predstaviti kutiju iznenađenja kakvu kandidati još nisu imali priliku vidjeti.
- Ova kutija iznenađenja malo će se razlikovati od onoga na što ste inače navikli - poručit će chef Stjepan i dodati da se ovoga puta ne traži imunitet, jer je platinasta kartica već kod Barbare.
- Danas tražimo izazivače - dodat će.
Kandidati će ispred sebe pronaći dvije kutije i misteriozno crno zvono, a u njima neočekivano osnovne namirnice poput krumpira, jaja, mrkve, graška, jabuke, kiselih krastavaca, senfa, jogurta i limuna. Uz njih će dobiti i sastojke „pomaknute“ gastronomije, među kojima su agar agar, gelan guma, lecitin, maltosec i pro espuma. Jedan od kandidata zbunjeno će zaključiti da takve namirnice više podsjećaju na klasičnu francusku salatu nego na zadatak koji vodi prema borbi za platinastu karticu.
Izazov će od kandidata tražiti da pripreme dekonstrukciju francuske salate, posluženu u najmanje tri različita geometrijska tijela, uz dodatne komponente koje moraju zadržati prepoznatljiv okus jela. U 70 minuta morat će od jednostavnih sastojaka i suvremenih tehnika stvoriti pomaknuto gastronomsko iskustvo, a mnogi će priznati da nikada dosad nisu radili s dodijeljenim prahovima.
Tko će pokazati znanje, tehniku i kreativnost potrebnu da postane izazivač za platinastu karticu, a tko će pod pritiskom izgubiti kompas, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.
