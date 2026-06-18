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Večeras u 'Nasljedniku': Drama u konaku! Policija došla spasiti Melek, Serhat pred poniženjem

Piše 24sata,
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Večeras u 'Nasljedniku': Drama u konaku! Policija došla spasiti Melek, Serhat pred poniženjem
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Foto: ulgen.blue

Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV

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U konaku Yelduranovih napetosti rastu iz dana u dan, a odnosi među ukućanima postaju sve složeniji. Melek se nakon još jednog sukoba sa Serhatom osjeća izgubljeno i iznevjereno. Iako joj pokušava objasniti da joj nikada ne bi namjerno nanio bol, strahovi koji je progone postaju sve snažniji. Slomljena događajima koji su je doveli u Urfu, moli ga za vrijeme i udaljava se od njega.

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Dok Serhat pokušava pronaći svoje mjesto među pravilima i tradicijama koje nikada nije želio prihvatiti, pred njega se postavlja još jedan simbol odgovornosti - predmeti pokojnog Bekir-age i aginski prsten koji bi trebao potvrditi njegov novi položaj. Iako odbija vjerovati da ga jedan prsten može učiniti agom, sve više shvaća da ga cijela zajednica upravo tako vidi. Čak mu i Yıldız daje do znanja da je njegova sudbina odavno određena te da je oduvijek bio izabrani nasljednik.

Foto: ulgen.blue

U konak pristižu najutjecajniji ljudi regije kako bi odali poštovanje novom agi. Dok Serhat pokušava dostojanstveno ugostiti okupljene uglednike, izvan zidina konaka odvija se nova drama. Melekini roditelji, uvjereni da je njihova kći zatočena protiv svoje volje, dolaze u pratnji žandarmerije kako bi je odveli kući. Njihov dolazak izaziva šok među okupljenima, a Serhat se suočava s mogućim javnim poniženjem pred cijelom zajednicom. No u trenutku kada svi očekuju da će Melek napustiti konak, ona donosi odluku koja iznenađuje i vlastitu obitelj.

Foto: ulgen.blue

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