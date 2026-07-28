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Večeras u "Nasljedniku": Serhat se probudio iz kome i odmah otkrio strašnu izdaju...

Piše 24sata,
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Večeras u "Nasljedniku": Serhat se probudio iz kome i odmah otkrio strašnu izdaju...
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Foto: ONAT ARPAT
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Novu epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV

Admiral

Nakon što se probudi iz kome, Serhat u posljednji trenutak zaustavlja Akifov pokušaj da preuzme svu vlast nad obitelji, no ubrzo shvaća da se tijekom njegova izbivanja u konaku dogodilo mnogo više nego što je mogao zamisliti. Dok pokušava otkriti tko je odgovoran za otmicu trudne Melek i napad na njegovo nerođeno dijete, sve više sumnja pada upravo na njegova najbližeg saveznika.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno Yıldız skriva bolne istine kako bi spriječila novi krvavi obračun. Serhat odlučuje obračunati se s Aşırom i odlazi pred Babahana uvjeren da je došlo vrijeme za konačnu presudu, dok Aşır, pomiren sa svojom sudbinom, spremno čeka ishod koji bi mogao označiti kraj njegova puta.

Hoće li Serhat otkriti tko je tijekom njegove borbe za život radio protiv njega i kakvu će presudu donijeti Aşıru, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV.

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