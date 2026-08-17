Večeras u seriji 'Daleki grad': Kaya dolazi do saznanja koje bi moglo razotkriti Zerrininu tajnu

Kaya dolazi do novih saznanja koja bude ozbiljne sumnje u ono što se dogodilo nakon Zerrinina poroda. Doznaje da obitelj djeteta s kojim je Zerrin bila povezana sada živi u konaku Baybarsovih, a taj podatak počinje povezivati s njezinim iznenadnim povratkom Demiru.

Foto: Nova TV

Istodobno se odnos Alye i Cihana ponovno nađe u središtu emotivnih previranja. Nakon svega što je Boranova snimka pokrenula, Cihan pokušava Alyi jasno dati do znanja da je njegova priča s Meryem završila i da pripada prošlosti.

Meryem prima zabrinjavajuću vijest o nećaku Serhatu, koji je doživio nesreću i slomio ruku. Novu epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!