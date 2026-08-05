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Večeras u seriji 'Daleki grad': Meryem je na korak do slobode

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad': Meryem je na korak do slobode
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Foto: NOVA TV
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Nove epizode serije Daleki grad pogledajte večeras od 20:15 na Novoj TV

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Dok se Meryem priprema za ročište koje bi joj moglo donijeti novi početak, Cihan čini sve kako bi joj pomogao da zauvijek zatvori bolno poglavlje života. Svjestan da njegova podrška izaziva sve više nesuglasica, pokušava pronaći ravnotežu između obveza prema prošlosti i osjećaja koje gaji prema Alyi.

Alya i Deniz polako se privikavaju na novi dom, a odnos između Alye i Cihana počinje se smirivati nakon burnih dana. Iako među njima još uvijek postoje brojna otvorena pitanja, oboje shvaćaju da ih ništa ne može potpuno udaljiti jedno od drugoga.

Foto: NOVA TV

Dok svi vjeruju da će Meryem napokon dobiti priliku za novi život, događaji koji slijede pokazuju da put do sretnog završetka neće biti ni približno jednostavan. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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