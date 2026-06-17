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Večeras u seriji 'Daleki grad' ne propustite gledati: Boran odbija prihvatiti Alyinu odluku

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad' ne propustite gledati: Boran odbija prihvatiti Alyinu odluku
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Foto: Nova TV

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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Nakon burnih događaja koji su obilježili posljednje dane, Alya i Cihan pokušavaju pronaći način kako Denizu objasniti promjene koje će zauvijek promijeniti njihov obiteljski život. Iako oboje nastoje zaštititi dječaka od novih sukoba i boli, Deniz teško prihvaća činjenicu da njegova obitelj više neće biti ista. Emocije su na vrhuncu, a svaka nova odluka dodatno otežava situaciju svima koji su uključeni.

Istodobno Boran ne pokazuje ni najmanju namjeru da se povuče. Uvjeren da mu nitko nema pravo oduzeti Alyu i sina, nastavlja voditi vlastitu bitku te otvoreno daje do znanja da neće odustati od svoje obitelji. Njegova upornost izaziva nove sukobe s Cihanom, a napetost između dvojice muškaraca iz dana u dan postaje sve veća. Dok Alya pokušava krenuti naprijed i izgraditi život bez stalnog straha od novih problema, Boran priprema nove poteze kojima želi promijeniti tijek događaja u svoju korist.

Foto: Nova TV

Dok se Alya bori za pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti, Cihan joj pruža podršku kakvu dugo nije imala. Njihova povezanost postaje sve snažnija, no upravo to dodatno potiče Boranov bijes. U trenutku kada se čini da bi Alya napokon mogla pronaći mir, nove prijetnje i neizvjesnost ponovno bacaju sjenu na njezinu sreću. Hoće li Boran prihvatiti poraz ili će njegova opsesivna borba za Alyu i Deniza dovesti do još jednog opasnog sukoba? Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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