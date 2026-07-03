Večeras u seriji 'Daleki grad': Veliki preokret na sudu, Cihan ne vjeruje što je Alya učinila

Na sudu dolazi do velikog preokreta koji potpuno mijenja tijek borbe za Denizovo skrbništvo. Dok svi očekuju da će ključna videosnimka razotkriti Boranove postupke, sud utvrđuje da se na dostavljenoj snimci ne nalazi ništa, zbog čega se rasprava odgađa.

Cihan je uvjeren da iza nestanka dokaza stoji Boran te ga javno optužuje za podvalu, no šok tek slijedi kada Alya prizna da je upravo ona zamijenila snimku praznom memorijskom karticom. Slomljena strahom da bi mogla izgubiti sina, priznaje kako nije vidjela drugo rješenje te je očajnički pokušala kupiti vrijeme.

Foto: Nova TV

Situacija dodatno eskalira kada Boran dolazi pred kuću zahtijevajući odgovore. Sumnjajući da je Alya uništila snimku kako se ne bi razvela od njega, prisiljava je da prizna istinu. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!