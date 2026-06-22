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Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek daje do znanja da nema namjeru odustati od Serhata

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek daje do znanja da nema namjeru odustati od Serhata
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Foto: NOVA TV

Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV

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Melek prolazi kroz jednu od najtežih životnih kriza. Nakon niza sumnji koje je već dugo muče, konačno traži odgovore od ljudi koje je cijeli život zvala roditeljima. Razgovor koji je trebala donijeti olakšanje pretvara se u bolan obračun s prošlošću. Hilmi i Nergis priznaju joj da je posvojena te otkrivaju kako je kao beba ostavljena pred vratima zdravstvene ustanove. Umjesto mira, istina u Melek budi još više pitanja i osjećaj izdaje. Slomljena saznanjem da su joj najbliži godinama skrivali dio njezina identiteta, odlučuje sama krenuti u potragu za vlastitim korijenima.

Foto: NOVA TV

Dok se obiteljske tajne otkrivaju jedna za drugom, napetosti rastu i među suparničkim obiteljima. Serhat dolazi do novih tragova o atentatu, ali odbija povjerovati da je istina toliko jednostavna koliko se na prvi pogled čini. Njegova potraga za odgovorima vodi ga sve dublje u svijet laži, osveta i skrivenih interesa.

U konaku se istodobno nastavlja i tihi rat između Melek i Yıldız. Nakon povratka u konak, Melek jasno daje do znanja da nema namjeru odustati od Serhata, što u Yıldız budi novi val ljubomore i nesigurnosti. Dok se Serhat pokušava nositi s prijetnjama koje dolaze izvana, sve je očitije da će ga jednako teške bitke čekati i unutar vlastitog doma. Ljubav, odanost i obiteljske veze nalaze se na kušnji kao nikada prije, a istine koje izlaze na vidjelo mogle bi zauvijek promijeniti živote svih koji žive pod krovom konaka.

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