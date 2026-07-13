Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek želi spasiti Yıldız, ali Sevde je upozorava...

Potraga za Yıldız ulazi u najdramatičniju fazu dosad. Dok Serhat, Aşır i Ziyan ispituju sve koji bi mogli znati gdje se skriva Dalyan, svaki novi trag završava slijepom ulicom. Nakon dojave o prometnoj nesreći, Serhat strahuje od najgoreg. Melek želi spasiti Yıldız, ali Sevde je upozorava: 'Ako se vrati, ništa više neće biti isto!'

Istodobno, u skrovištu se odvija emotivan sukob između Yıldız i Dalyana. On pokušava opravdati svoju opsesivnu ljubav i uvjeriti je da joj želi pružiti sreću, no Yıldız mu jasno poručuje da ono što naziva ljubavlju nije ništa drugo nego zatočeništvo. Odbija njegovu blizinu i optužuje ga da joj je oduzeo slobodu, dok Dalyan ne odustaje od uvjerenja da će joj jednog dana dokazati kako joj može pružiti bolji život.

Foto: ONAT ARPAT

U konaku raste pritisak na Serhata. Sultan ga nagovara da odustane od Yıldız i prepusti njezinu sudbinu obitelji Kordağlı, no on odbija okrenuti leđa ženi koja je zbog njega žrtvovala vlastiti život. Melek u tome ne vidi razlog za ljubomoru, nego ga potiče da nastavi potragu, svjesna da Serhat nikada ne bi mogao živjeti s osjećajem krivnje. Novu epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV!