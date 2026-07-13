Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE NAPETOSTI

Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek želi spasiti Yıldız, ali Sevde je upozorava...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek želi spasiti Yıldız, ali Sevde je upozorava...
2
Foto: ONAT ARPAT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novu epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV

Admiral

Potraga za Yıldız ulazi u najdramatičniju fazu dosad. Dok Serhat, Aşır i Ziyan ispituju sve koji bi mogli znati gdje se skriva Dalyan, svaki novi trag završava slijepom ulicom. Nakon dojave o prometnoj nesreći, Serhat strahuje od najgoreg. Melek želi spasiti Yıldız, ali Sevde je upozorava: 'Ako se vrati, ništa više neće biti isto!'

Istodobno, u skrovištu se odvija emotivan sukob između Yıldız i Dalyana. On pokušava opravdati svoju opsesivnu ljubav i uvjeriti je da joj želi pružiti sreću, no Yıldız mu jasno poručuje da ono što naziva ljubavlju nije ništa drugo nego zatočeništvo. Odbija njegovu blizinu i optužuje ga da joj je oduzeo slobodu, dok Dalyan ne odustaje od uvjerenja da će joj jednog dana dokazati kako joj može pružiti bolji život.

Foto: ONAT ARPAT

U konaku raste pritisak na Serhata. Sultan ga nagovara da odustane od Yıldız i prepusti njezinu sudbinu obitelji Kordağlı, no on odbija okrenuti leđa ženi koja je zbog njega žrtvovala vlastiti život. Melek u tome ne vidi razlog za ljubomoru, nego ga potiče da nastavi potragu, svjesna da Serhat nikada ne bi mogao živjeti s osjećajem krivnje. Novu epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV!

DNEVNI PREGLED Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita
zadnji dan ultra ludila

FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita

SPLIT - Na posljednjoj večeri Ultre ponovno je vrijedilo nepisano pravilo, što odvažniji outfit, to bolje. Heklani bikiniji, prozirni leopard kombinezoni, topići koji su jedva prekrili grudi, svjetlucave mini haljine i tutu suknje mamili su poglede, a šljokice, neonske naočale, šarene perlice i upečatljiva šminka dodatno su podigli ionako otkačene festivalske kombinacije
LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'
BRANKA PETRIĆ ZA 24SATA

LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'

Glumica nam priča djetinjstvu, školovanju, glumi i velikoj ljubavi s jednim od najvećih filmskih zvijezda ovih prostora, a to je bio Bekim Fehmiu
FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026
Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026