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Večeras u seriji 'Nasljednik' pogledajte: Hoće li Serhat prekršiti obećanje koje je dao?

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik' pogledajte: Hoće li Serhat prekršiti obećanje koje je dao?
Foto: NOVA TV

Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV

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Odlučan zaštititi Yıldız od Aşırovih prijetnji, Serhat ulazi u sukob s Melek. Iako joj iskreno priznaje da je voli i uvjerava je da nitko neće zauzeti njezino mjesto u njegovu srcu, Melek ne uspijeva utišati vlastite strahove.

Dok se njih dvoje pokušavaju izboriti za svoju ljubav, nova obveza dodatno komplicira situaciju. Kao novi aga, Serhat mora prisustvovati svadbi ugledne obitelji, a kako običaji nalažu da ne dolazi sam, uz njega odlazi upravo Yıldız. Ziyanovi ljudi pripremaju krvavi napad, odlučni jednom zauvijek uništiti Yelduranove, dok se nad svadbom nadvija prijetnja novog obračuna.

Kada Melek napokon stigne pred okupljene, emocije koje je pokušavala potisnuti izbijaju na površinu. Pred svima se suočava sa Serhatom, uvjerena da je prekršio obećanje koje joj je dao. U trenutku kada se čini da više nema povratka, donosi odluku koja će šokirati sve prisutne.

Novu epizodu omiljene turske hit serije „Nasljednik“ ne propustite večeras na Novoj TV!

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