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NOVE NAPETOSTI

Večeras u seriji 'Nasljednik' pogledajte: Serhat priznaje obitelji da se želi ožetiti s Yildiz

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik' pogledajte: Serhat priznaje obitelji da se želi ožetiti s Yildiz
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Foto: Nova TV
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Nove napete situacije ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV

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Meryem slama vijest o smrti kćeri koju nikada nije stigla upoznati, dok Aşır bijes zbog obiteljske tajne usmjerava prema ocu. Sukob oca i sina ubrzo izmiče kontroli, a Meryem je spremna učiniti sve kako bi spriječila novu tragediju.

Serhat napokon priznaje Melek da voli Yıldız, nakon čega njihov brak dolazi do kraja, no zbog opasne krvne osvete inzistira da trudna Melek ostane pod njegovom zaštitom. Dok Yıldız pokušava prihvatiti bolnu istinu o svom podrijetlu, Serhat pred obitelji otvoreno priznaje da bi se, ako ona pristane, želio njome oženiti.

Foto: Nova TV

Istodobno, Serhat i Aşır odlučuju preko Halila doći do istine o Yıldızinoj pravoj obitelji, uvjereni da upravo on zna što se dogodilo u prošlosti. Pred Yıldız se tako napokon otvara mogućnost da sazna tko su joj roditelji, ne sluteći kakve bi tajne Halilovo priznanje moglo iznijeti na vidjelo. O kakvim se tajnama radi, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV.

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