Novu epizodu serije ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!
Večeras u 'Slučajnoj obitelj' na Novoj TV: Kakve će posljedice zapravo imati Vitova odluka?
Josip se nalazi u dramatičnoj situaciji dok pokušava spasiti Ksenijin život. Svjestan ozbiljnosti njezina stanja, odlučuje poduzeti sve što je u njegovoj moći pa provaljuje u liječničku ordinaciju i poziva umirovljenu liječnicu Slavicu kako bi joj pružila potrebnu pomoć.
Za to vrijeme Vito nakon razgovora s liječnicom koja skrbi o Frani donosi tešku, ali važnu odluku. Sve ga više pritišće spoznaja o posljedicama nesreće koju je skrivio, a koju je dosad pokušavao sakriti. Odlučan olakšati život svima koji su pogođeni njegovim postupkom, napokon odlučuje preuzeti odgovornost i prijaviti se zbog nesreće.
S druge strane, Tatjana na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije s Brunom, ne sluteći kakav će nesporazum time izazvati. Kada Ivo ugleda njihove fotografije, pogrešno zaključi da je Bruno Tatjanin novi dečko.
Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!
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