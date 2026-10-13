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Večeras u 'Slučajnoj obitelj' na Novoj TV: Kakve će posljedice zapravo imati Vitova odluka?

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelj' na Novoj TV: Kakve će posljedice zapravo imati Vitova odluka?
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Foto: NOVA TV
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Josip se nalazi u dramatičnoj situaciji dok pokušava spasiti Ksenijin život. Svjestan ozbiljnosti njezina stanja, odlučuje poduzeti sve što je u njegovoj moći pa provaljuje u liječničku ordinaciju i poziva umirovljenu liječnicu Slavicu kako bi joj pružila potrebnu pomoć.

NOVI ZAPLETI I RASPLETI Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Josip i Ante uspjeti zakopati ratne sjekire?
Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Josip i Ante uspjeti zakopati ratne sjekire?

Za to vrijeme Vito nakon razgovora s liječnicom koja skrbi o Frani donosi tešku, ali važnu odluku. Sve ga više pritišće spoznaja o posljedicama nesreće koju je skrivio, a koju je dosad pokušavao sakriti. Odlučan olakšati život svima koji su pogođeni njegovim postupkom, napokon odlučuje preuzeti odgovornost i prijaviti se zbog nesreće.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Tatjana na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije s Brunom, ne sluteći kakav će nesporazum time izazvati. Kada Ivo ugleda njihove fotografije, pogrešno zaključi da je Bruno Tatjanin novi dečko.

Foto: NOVA TV

Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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