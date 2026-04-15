EMOTIVAN OPROŠTAJ

Večeras završava serija 'U dobru i zlu': Evo kako su se glumci oprostili od snimanja

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
10
Foto: NOVA TV

Admiral

Večeras od 21.15 h na Novoj TV gledatelje čeka posljednja epizoda serije 'U dobru i zlu'. Glumci su se oprostili od snimanja u studenom. Tada su posljednju scenu snimili glumci Filip Juričić i Martina Stjepanović, koji u seriji tumače Veljka Sriću i njegovu šogoricu Zrinku.

Posljednji je kadar ispratio gromoglasan aplauz kolega glumaca i članova produkcijskog tima koji su se okupili kako bi ispratili ovu posebnu priču.

- Jako je emotivno, pogotovo sada kad smo svjesni da se više nikada nećemo okupiti u ovakvom sastavu - rekla je tada Martina Stjepanović nakon svoje zadnje snimljene scene.

I Filip Juričić je tada ispričao kako mu je to teško palo.

- Teško je. Zaista smo živjeli kao neka velika familija. Ova serija imat će posebno mjesto u mom srcu - izjavio je.

I glumica Mirna Medaković je rekla kako je ponosna.

- Kada sve zbrojim, a u ovom poslu sam više od dvadeset godina, mogu reći da je ovo bio najbolji kolektiv u kojem sam ikada radila. Žene na setu bile su genijalne - rekla je.

Na taj val emocija se nadovezao tada i Momčilo Otašević: 'Stvarno je bio rad s anđelima'.

