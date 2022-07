Rudan o Pišek: 'Ona plaća svoj izbor. Ne žalim je ni najmanje'

Spisateljica Vedrana Rudan (72) objavila je na svojoj stranici Rudan.info tekst pod naslovom 'Prljavo rublje prljavih ljudi', a u njemu je, čini se, komentirala slučaj Nikoline Ristović ex Pišek (46).

- Ovih dana na svim portalima pratimo sapunicu iz života. U glavnoj je ulozi žena koja je ostala bez muža bogataša. Nažalost, na ovim 'našim' prostorima pravde nema pa postoji velika vjerojatnost da će jadna ili 'jadna' žena ostati bez onoga što misli da joj pripada - započela je Vedrana.

Mnoge javne žene, kaže, stale su u Nikolininu obranu.

- Kapo porodice u koju je ušla prijeti joj da će ostati bez svega jer je u porodicu i ušla bez ičega. Smije li on to? Je li to u skladu sa zakonom? - pita se Rudan pa dodaje:

- Znamo da nitko normalan ovdje gdje živimo ne može računati na 'zakon'. Svaki sudac ima svoju cijenu, neke su i javno objavljene, na 'pravdu' imaju pravo samo bogati. Ali, vratimo se onoj 'sirotici'. Žena je visoko obrazovana, pametna, lijepa. Je li moguće da nije znala kad je ušla u familiju s kakvim ljudima ima posla?

Vedrana tvrdi da ljudi ne mogu biti istovremeno bogati i časni.

- Načitana osoba zna za popularnu rečenicu iz Kuma, iza svakog bogatstva stoji veliki zločin. Tko nije gledao Kuma? Kome nije jasno da ne možeš biti i bogat i častan i pristojan? Kad si pametan i kad uđeš svojevoljno među bogate, nečasne i nepristojne zašto od njih očekuješ pristojnost i časnost? Jesi li glup ili ipak manipuliraš? - napisala je pa dodala kako je gospođa o kojoj trenutačno piše žrtva, a gospodin koji joj je protivnik zločinac.

- Je li moguće da je to postao preko noći? Je li moguće da ga je popularna gospođa upoznala u njegovom punom 'sjaju' tek ovih dana? Naravno da nije. Znala je s kim ima posla, ali je bila u boljoj poziciji - dodala je.

- Stjecajem nezgodnih okolnosti njen se položaj u igri promijenio. Više nema asa u rukavu u ratu s prebogatim gospodinom o kome smo mi 'obični' tek ovih dana doznali s kim je za vrijeme rata trgovao, s kim se družio, koliko je usluge naplaćivao… Mi 'obični' s takvim nekim sigurno ne bismo popili kavu, još manje ulazili u njegovu familiju. 'Obični' ljudi su pristojni ljudi, ne vole ni suspektne kriminalce ni suspektne ratne zločince, paze s kim se druže - napisala je Rudan pa zaključila kako neobični muškarci i žene vole avanture.

Gospođa o kojoj piše, kaže, plaća svoj izbor.

- Mi drugačije plaćamo svoj. Ne kažem da je naš izbor pravi. Ne kažem ni da je bolji. Želim reći, sve žene koje je danas žale je zapravo vrijeđaju. Ne žalim je ni najmanje. Ima utakmica u nogama. Izvući će se iz ove frke, nije joj prva. Ona je neobična žena - napisala je.

