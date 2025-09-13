'Velika je čast pjevati hitove iz Disneyevih filmova, pa svi smo mi odrasli uz te naslove...'

Disneyev spektakl uskoro se opet vraća u zagrebački Lisinski, u subotu 13. rujna bit će jedna izvedba, a dan kasnije na programu će biti dvije. Prošle su godine koncerti bili rasprodani, a vjeruje se da će i ove godine Disneyeva čarobna filma glazba napuniti dvoranu.

- Uživajte u najpoznatijim hitovima koji su obilježili djetinjstva generacija - od uzbudljivih nota Knjige o džungli, preko romantičnih balada Ljepotice i zvijeri, do snažnih himni iz Snježnog kraljevstva i Moane. Ove godine program donosi i nešto sasvim novo - Moana 2 na velikom platnu, uz glazbu koja oduzima dah! Pod sigurnom palicom maestra Alana Bjelinskog, Zagrebačka filharmonija ponovno udružuje snage s vrhunskim vokalnim solistima: Frankom Batelić, Vandom Winter, Damirom Kedžom i Draženom Bratulićem, koji će vas povesti na putovanje kroz najljepša Disneyeva ostvarenja - pozivaju organizatori.

Foto: PROMO

Na repertoaru će biti pjesme iz filmova 'Mala sirena', 'Pocahontas', 'Ljepotica i zvijer', 'Knjiga o džungli', 'Snježno kraljevstvo', 'Aladin', 'Začarana' i 'Kralj lavova'.

- Ovo je projekt koji me uistinu oduševljava i jer sam od djetinjstva fan Disney glazbe - rekla je uoči prvih nastupa Franka Batelić.

Foto: PROMO

Slično je rekla i Vanda Winter.

- Obožavam Disneyevu glazbu. Zapravo, ovaj repertoar meni je i više od koncertnog doživljaja. To je slavlje djetinjstva, uglazbljeno i na raspolaganju da ga iznova i iznova proživljavamo!

Za ovakve spektakle, 'franšize' uvjeti su strogi, kvaliteta mora biti na nivou. Gotovo na svakoj izvedbi potajice dolazi netko iz 'originala' kako bi kontrolirao je li sve kako je dogovoreno. Postoje penali ako nije sve kako je definirano ugovorom, a oni, vjerujte, nisu mali. Ujedno je i velika čast biti sudionikom takvog projekta.

- Disney je inače poznat po visokim kriterijima, pa je proći njihov voice test s jedne strane kompliment i stvar prestiža, a glazba je sama po sebi redovito uzbudljiva i nadahnjujuća. Vraća u djetinjstvo i osvjetljuje onu ljepšu stranu života, a to joj je ustvari najveća kvaliteta - objasnila je nedavno Vanda Winter.

Foto: PROMO

Dodala je i kako od likova, dodaje, najviše voli Tianu iz 'Princeze i žapca', te Belle iz 'Ljepotice i zvijeri', jer su upravo to dvije najveće uloge koje je vežu za ovu globalnu kompaniju.

- Ipak, najljepše i najvažnije mi je to što sam zahvaljujući tim iskustvima 'produžila' svoju 'ulaznicu' za posebni i čarobni svijet Disneyevih bajki. Zato me posebno veseli što će ova glazbena svečanost biti nova prigoda da se otisnem u njihovo istraživanje! Pozivam sve da mi se pridruže - rekla je.

Uz Franku i Vandu, tu je opet i Dražen Bratulić.

- Svakako sam već dvadeset pet godina (hrvatski) glas mnogih Disney likova, pa je ovo nastavak neke lijepe, zrele priče, koja me prati kroz cijelu karijeru i kroz koju sam puno naučio. Veseli me pomisao da će barem dio publike moći uživo povezati lice i pojavu s glasom kojeg su puno puta slušali u svakakvim ulogama. A naravno da mi godi i poziv da budem jedan od četiri solista koji će predstaviti (nažalost samo mali) dio tako velikog i utjecajnog nasljeđa - rekao nam je prošle godine.