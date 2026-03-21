Velika sreća za poznati par: Sada su otkrili i najslađu tajnu

'Novi život se rađa ', kratko su napisali uz objavu koja je uključivala zajedničke fotografije na kojima se vidi trudnički trbuh, ali i slike s ultrazvuka te malene dječje papučice. Objava je odmah potaknula lavinu čestitki brojnih prijatelja, kolega i pratitelja. Par, koji inače privatni život vješto čuva od očiju javnosti, ovog puta nije krio sreću zbog velike novosti. Prinova, i to dječak, trebala bi stići krajem srpnja, a Ines je priznala kako je isprva bila uvjerena da će dobiti djevojčicu, no ultrazvuk ih je oboje ugodno iznenadio. Budući otac Ivan nije skrivao uzbuđenje.

​- Oboje smo presretni, očekujemo prinovu, malog dečkića krajem 7. mjeseca - potvrdio je za Showbuzz.

Konkurencija na poslu, savršen tim kod kuće

Priča Ines, sportske novinarke i urednice na RTL-u, i Ivana, sportskog reportera Nove TV, jedna je od najljepših u domaćem medijskom prostoru. Iako su profesionalno na suprotnim stranama, kod kuće su najveća podrška jedno drugome, što Ines često ističe kao ključ njihova sklada. Upravo im ista profesija, unatoč rivalstvu kuća za koje rade, pomaže da se bolje razumiju.

​- Možda nam je to u početku bio izazov, ali danas više nije. Od prvog dana odvajamo privatno i poslovno i naučili smo balansirati između ta dva svijeta. To što se bavimo istim poslom olakšava svakodnevno funkcioniranje, jer novinar najbolje razumije dulje ostajanje na poslu, večernje utakmice, radne blagdane i praznike - ispričala je Ines jednom prilikom.

Njihove su karijere vrlo slične; oboje su počeli kao studenti, godinama radili u informativnom programu, a zatim se prebacili u sportsku redakciju. Velika su si podrška, ali i kritičari kada je to potrebno.

Vrhunac ljeta ipak neće biti nogomet

Ljubavnu vezu započeli su početkom 2017. godine, a sve je krenulo nakon što su se upoznali na jednom novinarskom terenu. Sudbonosno 'da' izgovorili su u kolovozu 2021. godine u Inesinoj rodnoj Županji, nakon što su vjenčanje morali odgoditi zbog pandemije koronavirusa. Sada, gotovo tri godine kasnije, njihova ljubavna priča dobiva najljepši nastavak. Budući da su oboje strastveni zaljubljenici u sport, Ivan se našalio na račun uzbudljivog sportskog ljeta koje je pred nama.

​- Mislili smo da najbolje što možemo očekivati ovog ljeta je zlato Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, ali sada će to biti druga najbolja stvar - rekao je kroz smijeh.

Ines, koju javnost pamti po neumornom i emotivnom izvještavanju s rukometnih prvenstava te vođenju dočeka sportaša, na rodiljni dopust planira otići tijekom svibnja kako bi se u miru pripremila za najvažniju ulogu u životu.