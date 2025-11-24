Veliki povratak na scenu: Dok je radila na novoj pjesmi, Lana Jurčević je skrivala trudnoću

U emisiji MagNet kod Nikoline Pišek, pjevačica Lana Jurčević (41) otvoreno je govorila o aktualnim glazbenim projektima, ali i o drugoj trudnoći, kojom je nedavno razveselila svoje obožavatelje. Istaknula je kako joj je povratak na scenu donio poseban izazov jer je istovremeno pripremala novu pjesmu i čuvala sretnu vijest od javnosti.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- To je pjesma koja mene već neko vrijeme čeka snimljena, nekoliko puta sam odlazila u studio i trebalo nam je malo vremena da to realiziramo i snimanja na koja sam naviknula da traju 24 sata, ovaj put su morala biti malo kraća jer sam još morala i od svih u toj fazi i skrivati trudnoću - otkrila je Lana govoreći o singlu "Dio mene".

Lana je u emisiji spomenula i simpatičnu reakciju svoje kćerkice Mayle Lili, koja je prvi put vidjela mamu kako pjeva na ekranu. Isprva iznenađena, djevojčica je ubrzo počela s ponosom pratiti njen nastup.

Osim o glazbi, pjevačica je govorila i o majčinstvu. Naglasila je da Mayla danas s veseljem prati sve što Lana radi te kod kuće često ponavlja:„mama pjeva, mama pjeva“.

Prisjetila se i razdoblja prve trudnoće, koje je opisala kao emocionalno zahtjevno. Uz brojna lijepa iskustva, kaže da su je određeni trenuci tada znali opteretiti, no sve se promijenilo kada je odlučila javno progovoriti o tome. Istaknula je koliko joj je to značilo:„Osnažilo me i ohrabrilo“.

Foto: promo

Ulaskom u novu trudnoću, kaže da se osjeća stabilnije nego prije. I dalje je aktivna u glazbi, no ističe da joj je obitelj najvažnija te da će nove projekte objavljivati tempom koji joj dopušta ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Najavljuje i da će publika uskoro dobiti još materijala, ali bez žurbe i pritiska.