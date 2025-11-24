Obavijesti

Show

Komentari 0
INTIMNO OTKRIĆE

Veliki povratak na scenu: Dok je radila na novoj pjesmi, Lana Jurčević je skrivala trudnoću

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Veliki povratak na scenu: Dok je radila na novoj pjesmi, Lana Jurčević je skrivala trudnoću
3
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Pjevačica je otkrila da je na snimanju bila trudna, no to je znalo tek nekoliko ljudi. Ističe kako ju je drugo iskustvo majčinstva osnažilo i ohrabrilo u stvaranju glazbe

U emisiji MagNet kod Nikoline Pišek, pjevačica Lana Jurčević (41) otvoreno je govorila o aktualnim glazbenim projektima, ali i o drugoj trudnoći, kojom je nedavno razveselila svoje obožavatelje. Istaknula je kako joj je povratak na scenu donio poseban izazov jer je istovremeno pripremala novu pjesmu i čuvala sretnu vijest od javnosti.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- To je pjesma koja mene već neko vrijeme čeka snimljena, nekoliko puta sam odlazila u studio i trebalo nam je malo vremena da to realiziramo i snimanja na koja sam naviknula da traju 24 sata, ovaj put su morala biti malo kraća jer sam još morala i od svih u toj fazi i skrivati trudnoću - otkrila je Lana govoreći o singlu "Dio mene".

Lana je u emisiji spomenula i simpatičnu reakciju svoje kćerkice Mayle Lili, koja je prvi put vidjela mamu kako pjeva na ekranu. Isprva iznenađena, djevojčica je ubrzo počela s ponosom pratiti njen nastup.

IMA NOVU PJESMU Lana Jurčević progovorila o kćeri i partneru: 'Uz Filipa je sve lakše, ništa mu nije problem'
Lana Jurčević progovorila o kćeri i partneru: 'Uz Filipa je sve lakše, ništa mu nije problem'

Osim o glazbi, pjevačica je govorila i o majčinstvu. Naglasila je da Mayla danas s veseljem prati sve što Lana radi te kod kuće često ponavlja:„mama pjeva, mama pjeva“.

Prisjetila se i razdoblja prve trudnoće, koje je opisala kao emocionalno zahtjevno. Uz brojna lijepa iskustva, kaže da su je određeni trenuci tada znali opteretiti, no sve se promijenilo kada je odlučila javno progovoriti o tome. Istaknula je koliko joj je to značilo:„Osnažilo me i ohrabrilo“.

Foto: promo

Ulaskom u novu trudnoću, kaže da se osjeća stabilnije nego prije. I dalje je aktivna u glazbi, no ističe da joj je obitelj najvažnija te da će nove projekte objavljivati tempom koji joj dopušta ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Najavljuje i da će publika uskoro dobiti još materijala, ali bez žurbe i pritiska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati
NEOČEKIVANI TRENUTAK

Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati

Glumac i voditelj iznenadio je brojne pratitelje nesvakidašnjom zimskom rutinom i pomalo smiješnom, a reakcije fanova nižu iz minute u minutu...
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu
Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti
NEKAD I SAD

Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025