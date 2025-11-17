Obavijesti

POVIJESNI SPEKTAKL

Veliko finale 'Supertalenta' seli u Arenu Zagreb! Za fanove u prodaju su stigle i nove ulaznice

Foto: Nova Tv

Prvi puta, publika može kupiti ulaznice za završnicu najgledanijeg TV showa. Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim iznenađenjima...

Zbog iznimnog interesa publike, veliko finale 12. sezone najgledanijeg i najpopularnijeg zabavnog showa u Hrvatskoj održat će se u Areni Zagreb! Po prvi put u povijesti hrvatske verzije ovog globalno poznatog formata, gledatelji imaju priliku kupiti ulaznice i uživo prisustvovati spektakularnom finalu, a time Supertalent ujedno postaje i prvi televizijski show čije će se finale održati u najvećoj dvorani u Hrvatskoj. Gledatelji koji su se našli na listi čekanja ili su mislili da su propustili svoju priliku, sada je ponovno imaju, a nove ulaznice dostupne su putem Eventim.hr

Foto: Nova Tv

Spektakularna završnica showa održat će se u nedjelju, 21. prosinca od 19:15 sati i obećava nezaboravan doživljaj za sve koji će joj se pridružiti. Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim nastupima, posebnim izvođačima i drugim iznenađenjima. Već je poznato pet izvanrednih kandidata koji su osvojili zlatni gumb i time izborili izravan plasman u polufinale, a hoće li netko od njih stići sve do velikog finala, saznat ćemo uskoro. Kandidate će i dalje kroz preostale audicijske epizode, te dvije polufinalne večeri ocjenjivati žiri – Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić. Njihovi komentari i odluke vodit će natjecatelje prema završnom krugu, u kojem će publika imati finalnu riječ.

Frano Ridjan i Igor Mešin ne skrivaju oduševljenje što će veliko finale voditi na sasvim novoj lokaciji.

Foto: Luka Dubroja

- Jedva čekam biti dio ovog TV spektakla i drago mi je što naši gledatelji imaju priliku biti, na ovaj način, dio najgledanijeg showa na svijetu - otkrio je Frano Ridjan, dok je Igor Mešin dodao: 'Veselim se što nakon toliko godina donosimo nešto potpuno novo, jedan svjež val adrenalina. Uzbuđen sam i osjećam jednu sasvim novu razinu pozitivne treme.'

Ne propustite priliku postati dio televizijske povijesti i uživo u Areni Zagreb svjedočiti najvećem finalu 'Supertalenta' do sada!

Foto: Nova Tv

