Veteran domaće stand-up scene na regionalnoj turneji kojom će obilježiti 20 godina karijere...

Kada je prije nekih dva desetljeća troje zagrebačkih glumaca okupilo deset puta toliko polaznika prvih radionica stand-up komedije, vjerojatno nisu imali predstavu u što će to u međuvremenu izrasti. Prepuni prostor sada nepostojećeg Papillona, nasukane splavi pokraj Savskog nasipa, te zadnje večeri siječnja 2005. godine, dao je naslutiti da se rađa nešto veliko.

Foto: Marko Pletikosa

Dvadeset godina kasnije svjedočimo činjenici da je stand-up komedija, ponekad nazvana i komedijom s nogu, dio svakodnevice kako u Hrvatskoj, tako i širom regije. Za ilustraciju, samo u Zagrebu tijekom sezone možemo naći i po desetak takvih večeri u jednom tjednu!

Dio te prve večeri prije 20 godina, bio je i on – Pedja Bajović. Pionir je i veteran domaće scene i stand-up komičar koji je u svojoj karijeri nastupao u preko 50 zemalja svijeta, a trenutno je blizu pothvata da postane prvi koji je nastupio u svim europskim državama; nedostaju mu gostovanja još samo u Bjelorusiji i Vatikanu!

- Vrijeme je da to sve zaokružimo: i stotine gradova i tih pedesetak zemalja i šest kontinenata i dva desetljeća nasmijavanja i pet predstava s kojima sam sve to radio!, govori Pedja i nastavlja:

- Možda smo svi zajedno mogli napraviti više u ovih 20 godina, a možda i nismo. U svakom slučaju, scena postoji i raste te se čak i razvija u više pravaca! Dugo vremena smo lebdjeli između estrade i teatra. Ovi prvi su nas smatrali previše urbanima da bi bili financijski isplativi, a drugi su nas smatrali nedovoljno kulturnima da bi nas prizvali sebi. To ni jedne ni druge nije sprečavalo da u međuvremenu povremeno zađu u stand-up! I onda izađu iz njega, jer to nije bilo to što su količinski očekivali – prvima novaca, a drugima smijeha.

Za razliku od većine drugih, Bajović je od samog početka gradio regionalnu bazu svoje publike, ali i one izvan ovog prostora. Za sebe kaže da je komičar iz Zagreba, ali odavno već nije – zagrebački komičar! Upravo zato je i ova turneja – regionalna.

- I da hoću, ne mogu prikriti da sam post-jugoslavenski kadar! Imam tri i po državljanstva, rodbinu i prijatelje u svim današnjim državama, a svaka je i tržište gdje sam manje ili više – domaći! Činjenica da je jezik, barem govorno - isti, jako puno pomaže. Mislim da će ovo druženje s ljudima u osam gradova biti potvrda toga.

Osim regionalne razbacanosti, Pedja Bajović je i naš međunarodno najaktivniji stand-up komičar. Zadnjih 15 godina on nastupa i na engleskom jeziku, biva pozivan na festivale i natjecanja, a takva gostovanja su danas gotovo jednako česta kao i nastupi na našem jeziku.

Foto: ANF Chicago

Sve to je u međuvremenu rezultiralo i jednosatnom predstavom nazvanom The Balkan Brain, a čija je polusatna video verzija našla mjesto u katalogu i globalnoj distribuciji produkcijske kuće Comedy Dynamics iz Los Angelesa.

- Sretne životne okolnosti su da sam u zadnjih 30 godina često radio na engleskom jeziku; od prevođenja stranim novinarima za vrijeme rata, pa rada u međunarodnim humanitarnim i razvojnim organizacijama nakon njega, sve do stipendije koja me početkom ovog stoljeća odvela u Ameriku na dvije godine. Tamo sam se i zarazio ovom vrstom komedije i čim se ukazala prilika, a to je bilo par godina kasnije, uskočio sam u taj vlak i evo… još kotrlja!

U razgovoru sa stand-up komičarima saznajemo da se trendovi mijenjaju, sve brže nakon pandemije korona virusa i da su društvene mreže odigrale ogromnu ulogu u promociji ovog žanra komedije. Međutim, došlo je i do razdvajanja trendova unutar scene, kako u svijetu tako i kod nas.

- Bio sam ljetos na Fringe Festivalu u škotskom Edinburghu. To je neupitno najveći svjetski comedy festival. Nisam odradio cijeli mjesec, koliko sve to tamo traje, ali sam u devet dana nastupanja spoznao jako puno toga. Društvena kritika, satira i politika kao takva, sve su manje zastupljeni. Ustupili su mjesto temama kao što su društvena manjinska perspektiva ili jednostavnom praktičnom nasmijavanju publike običnim svakodnevnim temama. Kod ovih zadnjih najvažnija je količina, odnosno, broj smjehova, a to kakvim sadržajem i kojoj publici se obraćaš – potpuno je nevažno. Pored toga, a to vidimo i tu kod mlađih kolega – iz stand-up komedije se izdvaja ona interaktivna tzv. crowdwork. To su večeri u kojima komičar svoj nastup uglavnom provede u interakciji s publikom. Sadržaj šala i fora koji je nekoć znao biti pripremljen, ovdje je gotovo nepostojeći. I znate što – veliki dio publike to voli, poglavito ona koje je došla samo se smijati i ne razmišljati previše o onome što čuju! A, znamo da takvih ne manjka.

Foto: KOVAZGcom

O planovima nakon turneje Bajović ne pruža puno informacija. Kaže da će s ovom turnejom i skorim gostovanjima u preostale dvije europske zemlje i dva kontinenta zaokružiti neke svoje planove iz prošlosti. Četiri predstave su snimljene, a peta – NAJBOLJI' sat i kusur, koja je kompilacijska s Best Of forama iz karijere, a s kojom će se putovati na ovoj regionalnoj turneji – snimit će se kad za to dođe vrijeme. Ekran je ono za što Pedja veže svoju budućnost.

- Stand-up bez politike je samo komedija. Ja to poštujem, ali me samo ovo drugo sve manje interesira. Moj prvi susret sa stand-up komedijom bili su inserti kada Jerry Seinfeld nastupa u klubu, a koji su bili dio epizoda u toj seriji. Ipak, ono gdje mi se ukazala želja za ulaskom u komediju je bila satirična TV emisija The Daily Show koju je tada vodio Jon Stewart. To je ono što sam i tada i sada želim raditi, ali ne samo na razini Hrvatske, odnosno, samo jedne zemlje. Jednostavno, premale su i pojedinačno mi pomalo i dosadne. Želim to regionalno, pa ćemo vidjeti dokle ću stići!

Regionalna turneja 20 STAND-UP GODINA krenula je iz Podgorice 23. siječnja, da bi preko Sarajeva, Beograda, Novog Sada, zatim Prištine i Skopja te Ljubljane, završila u zagrebačkom Histrionskom domu na Britanskom trgu, u petak 31.01. - točno dva desetljeća otkad je Pedja Bajović prvi puta izašao pred publiku u pokušaju da ih nasmije! Za zagrebački dio turneje, malo preostalih ulaznica za predstavu u 20h može se naći na web platformi ulaznice.hr ili na blagajni Histrionskog doma, dok će prodaju onih za dodatni termin u 18 na sebe preuzeti platforma ENTRIO, online ili na svojim prodajnim mjestima!