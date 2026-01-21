Obavijesti

USKORO NOVA SEZONA

Veže ih ljubav prema letenju, a sad traže svojeg 'Savršenog'

Veže ih ljubav prema letenju, a sad traže svojeg 'Savršenog'
Foto: rtl

Helenu, Tenu i Veselku povezuje ljubav prema letenju, ali i nešto važnije - u showu 'Gospodin Savršeni' žele pronaći nekoga zbog koga bi poželjele ostati dulje na jednome mjestu

Tri kandidatkinje nove sezone 'Gospodina Savršenog' naučile su letjeti iznad oblaka, pakirati torbe brže nego što drugi stignu isplanirati vikend i buditi se u gradovima o čijim posjetima mnogi samo mogu sanjati. Helenu, Tenu i Veselku povezuje ljubav prema letenju, ali i nešto važnije - u showu 'Gospodin Savršeni' žele pronaći nekoga zbog koga bi poželjele ostati dulje na jednome mjestu.

Helena već tri godine živi svoj san kao stjuardesa.

- Oduvijek sam željela raditi među oblacima, daleko od klasičnog radnog vremena od devet do pet - kaže i priznaje da je upravo taj dinamičan život ono što je najviše ispunjava. Putovanja, novi ljudi i stalne promjene za nju su izvor energije, a svako putovanje doživljava kao mali odmor. Ipak, kada je riječ o ljubavi, Helena ne pristaje na kompromise.

Foto: rtl

- Ne tražim samo nekoga, tražim muškarca za cijeli život. Znam što želim i ne želim se zadovoljiti s manje - iskrena je. Kaže da je spoj njemačke discipline i balkanskog temperamenta ono što je najbolje opisuje - zna biti racionalna, ali kad voli, voli snažno i bez zadrške. U 'Gospodina Savršenog' ulazi jer osjeća da je došao pravi trenutak.

- Intuitivna sam osoba i ovaj put sam osjetila da trebam probati. Spremna sam za promjenu i za ljubav - naglašava.

Foto: rtl

Za Tenu avijacija nije samo posao - to je dio njezina identiteta. Odrasla uz djeda pilota i još je kao djevojčica znala da će njezin život biti vezan uz nebo. Danas, sa samo 23 godine vodi kabinsko osoblje, studira i živi na relaciji Zagreb-Berlin.

- Moj život obilježavaju kretanje, promjene i stalni rast. Avijacija me naučila odgovornosti, disciplini i samostalnosti - kaže. Iako je bila u ozbiljnoj vezi, priznaje da tada nije znala što je prava ljubav.

Foto: rtl

- Danas znam da ljubav mora biti poput vatrometa - intenzivna, živa i iskrena - objašnjava. Sloboda joj je svetinja i nikada je ne bi mogli osvojiti muškarci koji pokušavaju kontrolirati.

- Ne vjerujem u kontrolu, zabrane ili preodgajanje partnera, svatko bi trebalo doći u odnos kao već formirana osoba. Ljubomora i posesivnost za mene su znak nesigurnosti, a ne ljubavi - odlučno kaže i nastavlja: „Ne tražim nekoga tko će gasiti moju vatru, nego osobu koja će je još više rasplamsati.“

Foto: rtl

Veselka za sebe kaže da je 'vječna stjuardesa', i to ne samo zbog posla koji je godinama radila nego zbog načina na koji gleda svijet. Letenje ju je naučilo disciplini, strpljenju i razumijevanju ljudi.

- Taj posao mi je dao životnu radoznalost, vojničku disciplinu i spoznaju da je, bez obzira na meridijan, univerzalni jezik - ljubav - kaže. Danas radi kao coach i priprema nove generacije stjuardesa za njihove prve korake u nebu, a iza sebe ima bogato iskustvo i snažne obiteljske temelje.

Foto: rtl

- Moja me obitelj oblikovala u ženu kakva sam danas - ističe. U ljubavi traži partnera, saveznika i prijatelja.

- Poštovanje mi je broj jedan. Želim nekoga tko zna cijeniti ženu u cijeloj njezinoj punini i tko zna što znači biti tim - jasna je Veselka.

Foto: rtl

Helena, Tena i Veselka u Gospodinu Savršenom ne traže bajku, nego stvaran odnos, uzajamno poštovanje i osjećaj da su pronašle nekoga tko razumije njihov tempo. Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' gledajte od 26. siječnja na platformi Voyo i uskoro na RTL-u.

