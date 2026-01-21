Veže ih ljubav prema letenju, a sad traže svojeg 'Savršenog'

Tri kandidatkinje nove sezone 'Gospodina Savršenog' naučile su letjeti iznad oblaka, pakirati torbe brže nego što drugi stignu isplanirati vikend i buditi se u gradovima o čijim posjetima mnogi samo mogu sanjati. Helenu, Tenu i Veselku povezuje ljubav prema letenju, ali i nešto važnije - u showu 'Gospodin Savršeni' žele pronaći nekoga zbog koga bi poželjele ostati dulje na jednome mjestu.

Helena već tri godine živi svoj san kao stjuardesa.

- Oduvijek sam željela raditi među oblacima, daleko od klasičnog radnog vremena od devet do pet - kaže i priznaje da je upravo taj dinamičan život ono što je najviše ispunjava. Putovanja, novi ljudi i stalne promjene za nju su izvor energije, a svako putovanje doživljava kao mali odmor. Ipak, kada je riječ o ljubavi, Helena ne pristaje na kompromise.

- Ne tražim samo nekoga, tražim muškarca za cijeli život. Znam što želim i ne želim se zadovoljiti s manje - iskrena je. Kaže da je spoj njemačke discipline i balkanskog temperamenta ono što je najbolje opisuje - zna biti racionalna, ali kad voli, voli snažno i bez zadrške. U 'Gospodina Savršenog' ulazi jer osjeća da je došao pravi trenutak.

- Intuitivna sam osoba i ovaj put sam osjetila da trebam probati. Spremna sam za promjenu i za ljubav - naglašava.

Za Tenu avijacija nije samo posao - to je dio njezina identiteta. Odrasla uz djeda pilota i još je kao djevojčica znala da će njezin život biti vezan uz nebo. Danas, sa samo 23 godine vodi kabinsko osoblje, studira i živi na relaciji Zagreb-Berlin.

- Moj život obilježavaju kretanje, promjene i stalni rast. Avijacija me naučila odgovornosti, disciplini i samostalnosti - kaže. Iako je bila u ozbiljnoj vezi, priznaje da tada nije znala što je prava ljubav.

- Danas znam da ljubav mora biti poput vatrometa - intenzivna, živa i iskrena - objašnjava. Sloboda joj je svetinja i nikada je ne bi mogli osvojiti muškarci koji pokušavaju kontrolirati.

- Ne vjerujem u kontrolu, zabrane ili preodgajanje partnera, svatko bi trebalo doći u odnos kao već formirana osoba. Ljubomora i posesivnost za mene su znak nesigurnosti, a ne ljubavi - odlučno kaže i nastavlja: „Ne tražim nekoga tko će gasiti moju vatru, nego osobu koja će je još više rasplamsati.“

Veselka za sebe kaže da je 'vječna stjuardesa', i to ne samo zbog posla koji je godinama radila nego zbog načina na koji gleda svijet. Letenje ju je naučilo disciplini, strpljenju i razumijevanju ljudi.

- Taj posao mi je dao životnu radoznalost, vojničku disciplinu i spoznaju da je, bez obzira na meridijan, univerzalni jezik - ljubav - kaže. Danas radi kao coach i priprema nove generacije stjuardesa za njihove prve korake u nebu, a iza sebe ima bogato iskustvo i snažne obiteljske temelje.

- Moja me obitelj oblikovala u ženu kakva sam danas - ističe. U ljubavi traži partnera, saveznika i prijatelja.

- Poštovanje mi je broj jedan. Želim nekoga tko zna cijeniti ženu u cijeloj njezinoj punini i tko zna što znači biti tim - jasna je Veselka.

Helena, Tena i Veselka u Gospodinu Savršenom ne traže bajku, nego stvaran odnos, uzajamno poštovanje i osjećaj da su pronašle nekoga tko razumije njihov tempo.