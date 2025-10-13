Victoria Beckham je sa Spice Girls osvojila svijet, no u solo vodama nije imala sreće...

Victoria Beckham sredinom 90-ih je bila poznata po djevojačkom imenu Adams i nadimku "Posh Spice". Karijeru je započela pukom slučajnošću kada je okušala sreću i javila se na oglas britanskog časopisa The Stage u kojem je pisalo da se formira ženska pop-skupina. U oglasu je pisalo da pozivaju sve djevojke koje su otvorene, ambiciozne te znaju pjevati i plesati. Uz još četiri djevojke osnovana je grupa Spice Girls 1994. godine.

Prvi singl "Wannabe" Spice Girls su objavile 1996. godine, a ta pjesma se danas smatra pravim klasikom. Uz Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B i Melanie C, Victoria Adams bila je spremna osvojiti svijet. Singlom su pokorile sve top ljestvice diljem svijeta, a uslijedilo je osam jednako uspješnih singlova i tri studijska albuma "Spice", "Spiceworld" i "Forever". Svaka članica grupe dobila je svoj nadimak u medijima, a Victoriju i danas znamo kao Posh Spice. Spice Girls su jedna od najuspješnijih grupa u povijesti glazbe, a prodale su preko 80 milijuna albuma. Nakon albuma "Forever", popularne Spajsice su odlučile ganjati samostalne karijere te su prestale snimati zajedno.

Prvi samostalni nastup imala je u srpnju 2000. u londonskom Hyde parku, u sklopu humanitarnog koncerta. U kolovozu iste godine Beckham je objavila prvi samostalni singl "Out of Your Mind" koji je snimila s producentom Daneom Bowersom, no sreća ju nije pratila. Istoga tjedna kada je objavljena njezina pjesma, grupa Spiller je u suradnji s pjevačicom Sophie Ellis-Bextor osvojila svijet s pjesmom "Groovejet (If This Ain't Love)", a Victorijin singl je pao u zaborav. Tabloidi su ju ismijavali, no nije odustajala.

Potpisala je diskografski ugovor s Virgin Records, a 2001. je objavila drugi singl "Not Such An Innocent Girl". Ponovio joj se neuspjeh prvog singla, a sve zbog hita Kylie Minogue "Can't Get You Out of My Head". Album "Victoria Beckham" objavljen je 1. listopada 2001., no ni to izdanje nije naišlo na dobre pozicije na top ljestvicama. Produkcija albuma koštala je oko pet milijuna funti, no prodala je tek 50.000 primjeraka. Nakon pjesme "A Mind of Its Own" njezina samostalna karijera otišla je u zaborav. Victoria je u to vrijeme drugi put bila trudna te je odlučila posvetiti se obitelji.

I dalje je snimala nove pjesme i imala je diskografski ugovor, no kuća za koju je potpisala proglasila je bankrot 2004. Beckham je bila jako razočarana što njezina glazba nije ugledala svjetlo dana i nakon toga se potpuno posvetila svojoj dizajnerskoj karijeri.

Sa Spice Girls se ponovno na pozornici pojavila 2007. godine, a povratničkom turnejom djevojke su zaradile po 10 milijuna funti. Kasnije je odbijala ponoviti turneje, a još uvijek se šuška o tome da bi Spice Girls mogle uskoro ponovno nastupati. Obožavatelji strpljivo čekaju da se Victoria predomisli, jer Spice Girls nisu kompletne bez Posh Spice.