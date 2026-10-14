Victoria Beckham popila tekilu pa se šalila na račun 'velikog krastavca' Davida Beckhama

Malo je rano za ovakve razgovore, zar ne? Pijemo tekilu i sad pričamo o... Mislim, što je ovo?, kroz smijeh je rekla Victoria Beckham (52) tijekom nedavna gostovanja u američkoj emisiji 'TODAY'. Bivša članica grupe Spice Girls nije se mogla prestati smijati nakon što je razgovor s voditeljicama skrenuo na veličinu krastavaca koje uzgaja njezin suprug, umirovljeni nogometaš David Beckham (51).

Sve je počelo kada su voditeljice Jenna Bush Hager i Sheinelle Jones odlučile počastiti Victoriju tekilom. Dok su one svoje čašice ispraznile naiskap, modna dizajnerica oprezno je otpila nekoliko gutljaja. Voditeljice su odmah primijetile razliku i našalile se da je njezin način ispijanja vrlo damski.

Razgovor je ubrzo skrenuo na Davidovu ljubav prema vrtlarenju. Victoria je otkrila da njezin suprug ozbiljno shvaća uzgoj povrća na njihovu imanju u Cotswoldsu, a voditeljice su joj pokazale fotografiju na kojoj pozira s golemom tikvicom.

- Izgleda kao glazbeni instrument - našalila se Victoria.

Nakon tog Jenna Bush Hager pokazala je fotografiju svojih velikih krastavaca, a na ekranu se pojavila i Davidova fotografija s jednim od njegovih primjeraka.

- Čula sam da su tvoji krastavci vrlo impresivni - rekla je tad Victoria voditeljici.

- Mislim da je njegov krastavac veći od moga - odgovorila joj je voditeljica.

Iako su se našalile na račun njezina supruga, Victoria je otkrila da upravo u vrtu njih dvoje pronalaze predah od poslovnih obveza. David se posljednjih godina posvetio uzgoju vlastitog povrća, a supruga mu se rado pridruži.

- Toliko radimo da nam je zajedničko vrijeme u povrtnjaku dragocjeno. Ponekad popijemo čašu vina - rekla je.

Voditeljica Sheinelle Jones podržala je njihov novi hobi.

- Drago mi je da ste u fazi života u kojoj možete raditi takve stvari. Ako David želi vrt, neka ima najbolji vrt - poručila je.

Victoria je na kraju još jednom pohvalila suprugove vrtlarske vještine.

- Divno je što to možemo raditi zajedno. Te trenutke zaista cijenimo i čuvamo. To je jednostavno lijepa aktivnost, a usput, povrće mu je stvarno impresivno! - zaključila je.

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