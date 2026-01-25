Obavijesti

doživio renesansu

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 1 min
Victoria Beckham zbog svađe sa sinom ima najprodavaniji singl
Foto: PROFIMEDIA

Fanovi su podržali Victoriju kupnjom MP3-jeva njezina singla ‘Not Such an Innocent Girl’, zbog čega sad ima najprodavaniji singl u Britaniji

Obiteljska drama Beckhamovih, koja razotkriva duboku neslogu unutar obitelji, a koju je na površinu pogurala svadba najstarijeg sina, Brooklyna, i bogate nasljednice Nicole Peltz, podijelila je i javnost. Jedni su uz sina smatrajući da su Victorijino 'otimanje' prvog plesa mladenki i svađa zbog vjenčanice dovoljni razlozi da se Brooklyn javno odrekne obitelji.

S druge strane, Victoria uživa potporu dugog dijela pratitelja, koji smatraju da je samo postupala iz srca kao majka. Upravo taj dio njezinih obožavatelja konkretiziralo je svoju podršku kupujući MP3-jeve njezina singla 'Not Such an Innocent Girl'. Taj njezin singl iz 2001. godine doživio je renesansu.

Foto: PROFIMEDIA

Zahvaljujući organiziranoj kupnji fanova, pjesma se popela na prvo mjesto britanskih ljestvica prodaje i preuzimanja. Iako se nije probila na glavnu ljestvicu Top 100, koja uključuje i streaming, zabilježen je nevjerojatan porast prodaje od čak 19.615 posto u odnosu na tjedan ranije.

To je prvi put da je Victoria kao solo izvođačica osvojila vrh bilo koje službene ljestvice u Velikoj Britaniji. Ujedno su se David i Victoria prvi put i javno oglasili nakon izbijanja afere. Britanski fotograf Platon na Instagramu je objavio dvije fotografije Davida Beckhama snimljene 2006., a ispod objave ubrzo su se pojavili komentari oba roditelja. 'Dobre uspomene', kratko je napisao David Beckham (50), a Victoria je dodala: 'Vraća predivne uspomene!'

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

