Vida prvi put nakon 'džemper' skandala: Samo sam se šalila...

Drago mi je što u Hrvatskoj nema puno važnijih i ozbiljnijih tema od moje objave na Instagramu, pa sam postala tema kolumni, Bullhitova i naslovnica jer sam 'sablaznila' i 'prenerazila' hrvatsku javnost, započela je Ivana Vida (25).

Supruga nogometaša Domagoja Vide (29) našla se u centru pozornosti kada je na Instagramu objavila da joj je spremačica uništila džemper. Zatim je na Instagramu objavila, kako ona to naziva, 'šalu' te pitala bi li trebala dati otkaz spremačici ili rublje prati sama. Sada se prvi put oglasila nakon 'skandala' i javnosti poručila što misli.

⁣⁣- Možda je moja šala bila loša ili neprimjerena, ali je bila SAMO šala. Emotivna sam, otvorena, iskrena i na sve ljude gledam jednako. Kao što bi moj Domagoj bio na tapeti da napravi pogrešku na terenu, kao što bi neku manekenku ismijali da padne na pisti, našalila sam se na račun svoje stisnute majice, jer - Bože moj - greške se događaju svakome od nas - naglasila je.

Kaže kako svoju spremačicu cijeni i da se dobro slažu te da to dokazuje činjenica da ju nije javno izložila, kao što je to napravila s djevojkom koja je komentirala da joj je suprug 'ružan'. Dodala je da se ona sa svojom spremačicom može šaliti kako god ona želi i da ju drugi nemaju pravo prozivati zbog toga.

- Ne znam je li zlobe bilo kod svih tih vrlih komentator(ic)a, koji me tako dobro poznaju da mogu procijeniti jesam li ja 'tipična žena nogometaša', a čije su me riječi pogodile onako kako svi ti koji me ne poznaju nikada neće znati. Ja sam imala loše primljenu šalu, a svi oni odmah su bili spremni baciti kamen (sami srećom nemaju grijeha), napasti me kao osobu i strpati u neki koš - istaknula je Ivana.

⁣⁣- Moj Instagram je - moj. Nije fejkerski, ne prikazujem samo ono lijepo nego ljudima koji me prate želim približiti svoj život, koliko su mi važni David i Domagoj i kako sam ponosna na njih i na nas. Koga ne zanima, ne mora me naravno pratiti. Ali ne morate me osuđivati jer sam SVOJA, samo zato što većina ljudi Instagram koristi da bi prikazala tek filtriranu, nasmiješenu i ulickanu verziju sebe, politički korektnu i često ne potpuno iskrenu.⁣ - zaključila je Vida.

