VIDEO Boris Novković ima novi hit: Objavio videospot i singl 'Ni korak dva' s albuma 'Zbog nas'

Boris Novković predstavlja četvrti videospot i singl Ni korak dva s aktualnog studijskog albuma Zbog nas nakon više nego uspješnih singlova Nesanica, Kad on te ostavi i Ko te ljubi ove noći.

"To je jedna od pjesama na koju sam izuzetno ponosan, na kojoj počiva esencija mog glazbenog rukopisa koji je uvijek bio pod snažnim utjecajem moje glazbene biblije Beatlesa. U harmonijskim sklopovima ove pjesme osjeti se dah Beatles albuma poput: Abbey Road i Let it Be snažnih harmonijskih obrata i melodičnosti. Uz tekst Sonje Buljan, koja je dočarala imaginarnu ljubavnu priču, savršeno je spojena esencija glazbe s tekstom", rekao je Boris.

Kao i u prethodnim singlovima, i ovdje se nastavlja uspješna suradnja s autorskim dvojcem Mirom i Sonjom Buljan. Za glazbu je zaslužan sam Boris, dok Miro potpisuje produkciju i aranžman, a Sonja donosi prepoznatljivu liričnost i emotivnu dubinu.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

"A kad smo već kod sounda i snimanja, moram priznati da se moj suradnik u aranžmanu i produkciji Miro Buljan jako potrudio uhvatiti onaj topli zvuk, znate, onaj analogni. Zato smo se i u studiju igrali s raznim vintage efektima i gitarama. Mislim da su baš ti sitni tehnički detalji dali pjesmi dušu, ali je u isto vrijeme i učinili zrelijom i bliskom mojim uzorima", naveo je Boris.

Vizualni identitet pjesme dočaran je u novom spotu, koji potpisuje redatelj Raul Brzić. Ovoga puta odlučili su napustiti filmski studio i snimanje preseliti u eksterijer, točnije na prekrasni zagrebački Gornji grad, čiji je ambijent dao dodatnu toplinu i fluidnost u vizualizaciji glazbe i teksta. Spot je dodatno uljepšala Borisova dugogodišnja prijateljica Dragana Gaga Bugarčić. "Raul je majstorski obavio svoj redateljski zadatak. Uživajte u pjesmi i spotu, nadam se da će vam se svidjeti i pišite vaše dojmove i komentare", zaključio je Boris.

Album Zbog nas objavljen je 10. lipnja 2025. godine, a promocija albuma održana je 25. lipnja 2025. u predivnom vrtu Croatia Records, gdje su se okupili brojni glazbeni prijatelji i kolege. Među njima i Jimmy i Šomi iz grupe Neki to vole vruće, Denis Dumančić, Matija Vuica, Miroslav Škoro, Sandi Cenov, Uršula Tolj, Vlado Kalember i mnogi drugi. Tom prigodom Boris je istaknuo kako je Zbog nas album koji doživljava kao osobnu iskaznicu, jer je, kako kaže, "nastajao s puno srca, iskrenosti i želje da se vrati onom zvuku koji najviše voli".

S pjesmom Ni korak dva, Boris Novković ponovno donosi prepoznatljivu iskrenost i emociju koja ga prati od samih početaka karijere 1986. godine.