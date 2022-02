Srpska pjevačica Anđela Ignjatović (20), poznatija kao Breskvica, odlučila se povećati usne, a cijeli zahvat je podijelila sa svojim pratiteljima na Tik Toku.

Breskvica ima mnogo obožavatelja na društvenim mrežama koji je podržavaju u svemu pa su tako i sada svi bili oduševljeni kako je lijepo povećala usne.

Ona je postupak zahvata objavila u videu, a komentari su puni komplimenata i pohvala. Druge ipak brine što je ovo, kako tvrde, loš primjer mladima koji ju prate i idealiziraju

Nakon prekida s Mihajlom Veruovićem Voyagem, Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti, piše Blic.rs.

- Naučila sam da sve što radim krijem. Nitko ne zna gdje sam i što radim i to mi je najvažnije, da imam svoj mir. On je neko tko voli svoju privatnost i ja ga ne želim pokazivati, ako on to ne želi - izjavila je u intervjuu.