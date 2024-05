VIDEO Dragana Mirković odala počast Draženu Petroviću, Dini Dvorniku, Oliveru Dragojeviću...

Dragana Mirković je u petak navečer u Areni Zagreb otpjevala priču svoga života u više od 60 pjesama. Koncert pun emocije i snage za 20.000 obožavatelja trajao je četiri sata. Regionalnoj zvijezdi to je bio prvi od dva koncerta u Zagrebu tijekom humanitarne turneje ''Do posljednjeg daha'', s kojom obilježava 40 godina karijere. Pjevačica je sredstva od koncerta, 20.000 eura, donirala zagrebačkom Domu za Djecu. Među brojnom publikom u Areni našla su se i djeca iz Nazorove, koja su joj uoči koncerta uručila zahvalnicu s porukom.

- 'Svi su ljudi nekad bili djeca, ali se samo rijetki toga sjećaju' - Ovo ste baš,pogodili, jer prijatelji mi kažu da sam ja baš ovakva jer nikada nisam prestala biti dijete. Ispunit će mi doslovce srce to što znam da će djeca dobiti nešto što žele i što ću ih malo usrećiti jer ja sam jako, jako osjetljiva na djecu - poručila je.

Koncert je otvorila pjesmom ''Do posljednjeg daha''.

"Dobra večer, dragi moji, dobra večer, Zagrebe. Tako je divno vidjeti vas i biti s vama. Jedva sam čekala i radovala se ovoj večeri. Presretna sam i ispunila sam već svoj san. Četrdeset godina je za nama, narode, ne mogu vjerovati. U tih 40 godina imamo puno predivnih pjesama uspomena i ljubavi. Neki su se zbog Dragane Mirković i vjenčavali, to se i dan danas događa - poručila je okupljenima te nastavila nizati hitove kao što su 'Milo moje', 'Plači zemljo', 'Pečat na usnama', 'Pitaju me u mom kraju' pa sve do pjesme ''Posljednje veče', koju je sačuvala za kraj

Pjevačici je prvi gost bio drag prijatelj Ivan Zak.

- Moram reći nešto kratko što nema u sinopsisu. Dragana je žena zbog koje glazbeno postojim i hvala joj na tome - rekao je Zak.

Dragani se na pozornici pridružio i Boban Rajović s kojim je otpjevala njihov hit ''Gromovi''.

- Oduvijek sam bio Draganin fan i slušao sve njezine pjesme, hvala joj što mi je omogućila da budem s vama ovdje večeras - rekao je Rajović.

Dragana je u jednom trenutku odala počast hrvatskim legendama, a publika je na to reagirala emotivno i s ovacijama. Na stihove ''Da li znaš kako suze teku, kada gubiš onoga koga ljubiš'' na velikom ekranu izmjenjivale su se crno-bijele fotografije velikana poput Dražena Petrovića, Olivera Dragojevića, Toše Proeskog, Dine Dvornika, Borisa Dvornika, Mire Furlan...

Pjevačica je tijekom pjesme ''Jedini moj'', koju je ranije posvećivala suprugu Toniju Bijeliću, posvetila djeci tako što su na ekranu prikazane njihove fotografije te je s time poslala i jasnu poruku.

- Ovo je moja obitelj, ovo su Marko i Manuela, mi smo neraskidivi trio i u principu nitko nam vise ne treba. Barem ne meni - jasna je bila Dragana.

