VIDEO Evo što su Lelekice rekle nakon finala! Fanovi im pišu: 'Ponosni smo, šaljemo ljubav'

Hrvatske predstavnice na 70. Eurosongu, grupa Lelek, završile su u velikom finalu na 15. mjestu sa 124 boda, a pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara. Nakon što je finale završilo, naše djevojke su poslale kratku, ali veselu i pozitivnu poruku na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Dore je objavljen vidio Lelekica u dobrom zapoloženju.

- Hvala vam puno! Na svemu, na svoj energiji koju ste nam dali, na podršci. Mi smo jako, jako uživale na pozornici večeras i nadamo se da vam se svidjelo - poručile su i još se jednom zahvalile. A zatim su u dobrom raspoloženju nastavile pjevati pobjedničku pjesmu 'Bangranaga'.

Ispod objave su se nastavili, kao i u prijašnjima, redati pozitivni komentari na njihovu pjesmu 'Andromeda' i na odličan nastup.

'Hvala cure! Glasala sam samo za jednu pjesmu večeras, i to je bila vaša. 'Andromeda' me dirnula prvi put kad sam je čula, a nastup je bio tako dobar! Šaljem ljubav iz Poljske', 'Vi ste predivne djevojke! Hvala vama što ste nas tako fantastično predstavile cijelom svijetu! Voli vas cijela Hrvatska, pa i šire! Ponosni smo na vas', 'Svi moji glasovi su išli vama, puse iz Bugarske', 'Trebale su odnijeli pobjedu', 'Hvala vam! 'Andromeda' je remek djelo, osjetila sam je u svojim kostima! Glasala sam i ja za vas iz Bugarske', samo su neki od oduševljenih komentara ispod objave.