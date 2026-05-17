VIDEO Evo što su Lelekice rekle nakon finala! Fanovi im pišu: 'Ponosni smo, šaljemo ljubav'

Piše Tina Ozmec-Ban
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, su nakon finala Eurosonga poslale kratku, ali slatku poruku svojim obožavateljima koji su ih bordili tijekom natjecanja. A zauzvrat su dobile i puno poruka podrške!

Hrvatske predstavnice na 70. Eurosongu, grupa Lelek, završile su u velikom finalu na 15. mjestu sa 124 boda, a pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara. Nakon što je finale završilo, naše djevojke su poslale kratku, ali veselu i pozitivnu poruku na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Dore je objavljen vidio Lelekica u dobrom zapoloženju. 

SEDAM ČLANOVA Evo tko je sve bio u hrvatskom stručnom žiriju na Eurosongu
- Hvala vam puno! Na svemu, na svoj energiji koju ste nam dali, na podršci. Mi smo jako, jako uživale na pozornici večeras i nadamo se da vam se svidjelo - poručile su i još se jednom zahvalile. A zatim su u dobrom raspoloženju nastavile pjevati pobjedničku pjesmu 'Bangranaga'. 

Ispod objave su se nastavili, kao i u prijašnjima, redati pozitivni komentari na njihovu pjesmu 'Andromeda' i na odličan nastup. 

CIPAR, NJEMAČKA... FOTO Seksi izdanja u finalu Eurosonga: Gole guze i duge noge bile su u prvom planu...
'Hvala cure! Glasala sam samo za jednu pjesmu večeras, i to je bila vaša. 'Andromeda' me dirnula prvi put kad sam je čula, a nastup je bio tako dobar! Šaljem ljubav iz Poljske', 'Vi ste predivne djevojke! Hvala vama što ste nas tako fantastično predstavile cijelom svijetu! Voli vas cijela Hrvatska, pa i šire! Ponosni smo na vas', 'Svi moji glasovi su išli vama, puse iz Bugarske', 'Trebale su odnijeli pobjedu', 'Hvala vam! 'Andromeda' je remek djelo, osjetila sam je u svojim kostima! Glasala sam i ja za vas iz Bugarske', samo su neki od oduševljenih komentara ispod objave. 

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
GLASALI ŽIRI I PUBLIKA

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga
SPEKTAKL U BEČU

U velikom finalu Eurosonga 2026. zahvaljujući velikom broju glasova publike, ali i visokim ocjenama žirija, pobjedu je odnijela Bugarska s pjevačicom DAROM i pjesmom 'Bangaranga'
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
DORIS PINČIĆ ČITALA GLASOVE

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...

