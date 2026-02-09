Obavijesti

NASTUPIO NA SUPER BOWLU

Tko je glazbenik Bad Bunny?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Tko je glazbenik Bad Bunny?
Foto: Mike Blake

Nedavno je ispisao povijest Grammyja, kada je osvojio nagradu za najbolji album koji je u potpunosti izveden na španjolskom jeziku, a onda i nastupio na Super Bowlu...

S početkom 2026. godine, portorikanski glazbenik Bad Bunny zacementirao je svoj status globalnog fenomena. Prvo je postao prvi izvođač u povijesti koji je s albumom na španjolskom jeziku osvojio Grammy za album godine, a zatim je kao prvi solo latino umjetnik predvodio spektakularni nastup u poluvremenu Super Bowla. .

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Carlos Barria

Od blagajnika do kralja latino trapa

Prije nego što je postao ime koje ruši rekorde na Spotifyju i puni stadione diljem svijeta, Bad Bunny bio je Benito Antonio Martínez Ocasio, mladić iz Vega Baje u Portoriku. Sin vozača kamiona i učiteljice, radio je kao blagajnik u supermarketu Econo i studirao audiovizualne komunikacije, dok je noću stvarao glazbu i objavljivao je na platformi SoundCloud. Upravo tamo ga je 2016. godine otkrio producent DJ Luian, što je lansiralo jednu od najbrže rastućih karijera u modernoj glazbi.

Njegovo umjetničko ime, koje u prijevodu znači "Zločesti zec", nastalo je prema fotografiji iz djetinjstva na kojoj kao dječak nosi kostim zeca s izrazito ljutitim izrazom lica. 

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Ušao u povijest nagrade Grammy 

Na 68. dodjeli nagrada Grammy, Bad Bunny je ispisao povijest. Njegov album Debí Tirar Más Fotos osvojio je glavnu nagradu večeri za album godine. Bio je to trenutak bez presedana – prvi put u gotovo sedam desetljeća postojanja nagrade, ovo prestižno priznanje otišlo je albumu u potpunosti izvedenom na španjolskom jeziku. 

U svom govoru, Bad Bunny poslao je snažnu poruku kritizirajući američku imigracijsku politiku, posebno agenciju ICE

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

​- Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE van! - poručio je i zaradio ovacije publike.

Nastavio je emotivnim apelom, naglašavajući ljudskost i zajedništvo.

​- Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci. Mržnja postaje jača s još više mržnje. Jedina stvar koja je moćnija od mržnje jest ljubav. Zato, molim vas, moramo biti drugačiji. Ako se borimo, moramo to činiti s ljubavlju.

Trump: 'Aposlutno smiješno' 

Samo tjedan dana nakon Grammyja, Bad Bunny preuzeo je najveću moguću pozornicu – poluvrijeme Super Bowla LX na stadionu Levi's u Kaliforniji. Kao prvi solo latino izvođač koji je predvodio ovaj spektakl, priredio je trinaestominutni nastup koji je slavio portorikansku kulturu, energiju i glazbu. 

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Jeenah Moon

Međutim, odabir glazbenika koji pjeva isključivo na španjolskom za najgledaniji televizijski događaj u Americi izazvao je i brojne kontroverze. Aktualni američki predsjednik Donald Trump nazvao je taj potez NFL-a "apsolutno smiješnim", što je dodatno rasplamsalo rasprave na društvenim mrežama. 

