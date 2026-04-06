VIDEO Hamilton provozao Kim Kardashian u rijetkom Ferrariju

Lewis Hamilton iskoristio je pauzu u F1 kalendaru za druženje s Kim Kardashian u Japanu, a zajedničku vožnju u iznimno skupom i rijetkom Ferrariju podijelio je na Instagramu, a to je prvi put da je Kim objavio na svom profilu.

Vozač Formule 1 u ponedjeljak je objavio treći nastavak svog serijala "Tokyo Drift", u kojem se vidi kako vozi Ferrari F40 na poznatom okupljalištu zaljubljenika u automobile, parkiralištu Daikoku. Riječ je o legendarnom superautomobilu koji se proizvodio između 1987. i 1992. godine, a čija se vrijednost danas procjenjuje na nekoliko milijuna dolara.

U snimci Hamilton vješto drifta i radi "krafne" po asfaltu, a kad se dim od guma razišao, u krupnom planu se na suvozačkom sjedalu pojavila Kim Kardashian.

​- Ovo je ludo - rekla je Kim u kameru sa širokim osmijehom na licu.

Iako se o njihovoj vezi nagađa već mjesecima, ovo je prvi put da su je potvrdili na društvenim mrežama. Par je prvi put viđen zajedno u veljači na Super Bowlu, a zatim i u ožujku na odmoru na jezeru Powell u Arizoni.

Njihovo druženje u Tokiju uoči Velike nagrade Japana samo je nastavilo glasine, koje je dodatno potaknuo i Hamiltonov kolega, vozač Esteban Ocon, našalivši se na račun para videom koji je nazvao "Keeping Up with the Hamiltons", aludirajući na poznati reality show obitelji Kardashian.

*uz korištenje AI-ja