VIDEO 'Jalla' na Eurosongu: Ovako će izgledati vruć nastup ciparske zvijezde Antigoni

Foto: Eurovision/Facebook/screenshot

Antigoni će na pozornici nositi kratku bijelu haljinu ukrašenu perlama i cirkonima, s izrezom na trbuhu. Prema riječima delegacije, odjevna kombinacija osmišljena je tako da priziva reference na Afroditu,

Nakon što su objavljene prve snimke s proba, eurovizijski fanovi s nestrpljenjem iščekuju nastup ciparske predstavnice Antigoni Buxton. Britansko-ciparska pjevačica, poznata i po sudjelovanju u reality showu "Love Island", u Beč donosi pjesmu "Jalla" i obećava spektakl koji spaja moderni pop s mediteranskom tradicijom i vatrenim scenskim efektima.

Stol kao centar pozornice

Prema prvim uvidima u nastup, središnji element ciparske scenografije bit će masivni stol koji funkcionira kao pozornica unutar pozornice. Antigoni, koju na sceni prate četiri plesačice, koristi povišeni stol kao pistu za energičnu koreografiju. Cijeli nastup bit će popraćen snažnim pirotehničkim efektima i vatrom koja će dodatno podići atmosferu u dvorani Stadthalle.

Ciparska delegacija otkrila je da nastup kombinira tradicionalne elemente s modernim vizualnim stilom, a koreografiju potpisuju Natalia Michael i Sacha Jean-Baptiste, poznata po radu na uspješnom nastupu Eleni Foureire s pjesmom "Fuego" 2018. godine.

Afrodita u modernom izdanju

Antigoni će na pozornici nositi kratku bijelu haljinu ukrašenu perlama i cirkonima, s izrezom na trbuhu. Prema riječima delegacije, odjevna kombinacija osmišljena je tako da priziva reference na Afroditu, božicu ljubavi koja je prema mitologiji rođena upravo na Cipru. Njezin ljetni i lagani stil nadopunjuje pozadina s velikim arhitektonskim strukturama osvijetljenima plavom bojom, stvarajući snažan vizualni dojam.

Sama pjesma "Jalla", što na ciparskom dijalektu znači "više", spoj je suvremene pop produkcije i tradicionalnih mediteranskih instrumenata. Antigoni, koja je i jedna od autorica, opisala ju je kao pjesmu o "energiji, strasti i težnji za nečim višim u životu".

Emocije i suze na prvoj probi

Koliko joj znači nastup na Eurosongu, Antigoni je pokazala već na prvoj probi u Beču, koju je opisala kao iznimno emotivan trenutak. U videu objavljenom na službenom Instagram profilu Eurosonga, otkrila je da je jedva suzdržavala suze.

​- Morala sam se suzdržavati da ne zaplačem cijelo vrijeme. Stalno su mi išle suze na oči pri pomisli da se ovo stvarno događa - rekla je pjevačica, dodavši kako se osjeća blagoslovljeno i uzbuđeno zbog nastupa.

Cipar se natječe u drugom polufinalu u četvrtak, 14. svibnja, gdje će Antigoni nastupiti osma po redu. Iako je pjesma po objavi naišla na podijeljene reakcije, kladionice joj predviđaju dobar plasman.

*uz korištenje AI-ja

