VIDEO Jelena Rozga objavila dirljivi video s neprežaljenim ljubimcem, tješila je Nina Badrić

Prije desetak dana Jelena Rozga ostala je bez svog malenog psića, koji je nakon 13 godina provedenih s Jelenom napustio ovaj svijet. Ringo Starr, malen jorkširski terijer bio joj je najvjerniji prijatelj, oslonac i izvor neizmjerne sreće. Njezin zlatni dečko, kako mu je tepala, zauvijek je zaspao u njezinu naručju. Bio je uz nju u svakom trenutku, od prvog skoka iz košarice 2012. pa sve do posljednjeg daha.

Sada se Jelena na svom Instagram profilu prisjetila pjesme koju je psić najviše volio. Riječ je o pjesmi Idi grupe Magazin, koju je Jelena voljela pjevati za Ringo Starra, a objavila je video u kojem pjeva dok joj u krilo mirno sjedi 'njezin zlatni dečko'.

- Moj zlatni dječak je ovo najviše volio - napisala je kratko, stavivši jedno bijelo srce na kraj.

Odmah su u komentarima počele pristizati riječi utjehe, a oglasila se i Nina Badrić koja je kolegici pružila posebnu podršku.

- Toto i ja te puno puno ljubimo - napisala je Nina, misleći na svog ljubimca, psa Tota.

Koliko joj je značio, Rozga nikada nije skrivala. Ringo je bio njezin mezimac. Imala je maskicu za mobitel s njegovom fotografijom, a kad bi uhvatila slobodno vrijeme, znala ga je odjenuti u pseće kompletiće i povesti u šetnju Splitom. Kad ga nije mogla voditi sa sobom na koncerte ili putovanja, brinuli su se roditelji, a mama ga je, kako je Jelena znala reći, uvijek malo previše razmazila hranom.