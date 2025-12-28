Obavijesti

'JEDNOSTAVNO NAJBOLJA'

VIDEO Jelena Rozga oduševila spontanom izvedbom svog hita

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Jelena Rozga oduševila spontanom izvedbom svog hita
Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Pjevačica je plesala i pjevala uz pratnju glazbenice Sare Al Hamad na gitari

Samo nekoliko dana nakon Božića, Jelena Rozga svoje je pratitelje na Instagramu počastila neočekivanom i energičnom akustičnom izvedbom svoje pjesme 'Ne tiče me se'. U kratkom videu, snimljenom u elegantnom ambijentu ispred raskošno ukrašenog božićnog drvca, Rozga je u potpunosti prepuštena glazbi. Odjevena u crnu dolčevitu i upečatljivu žuto-crnu kariranu suknju s potpisom domaćeg brenda Klisab, pjevačica je plesala i pjevala uz pratnju glazbenice Sare Al Hamad na gitari.

'Divno Jele', 'Jednostavno najbolja', 'Najbolja', hvalili su je pratitelji.

Samo prije nekoliko dana otkrila je kako su blagdani rezervirani za njezinu obitelj.

- Mama se drži starih običaja, uvijek kititi bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane - ispričala je za In magazin.

Jelena Rozga provodi Badnjak i Božić s obitelji i dečkom Ivanom Huljićem: 'Lijepo je i guštamo'

A na pitanje hoće li doći i Tonči Huljić i Vjekoslava, odgovorila je kako se cijela obitelj okupi. 

- Bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić, odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću, mislim, kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim, spavati do 26. dok ne budem trebala otići na put - rekla je. 

Za novogodišnji doček pjeva u Sarajevu, a onda će u siječnju puniti baterije prije snimanja novog akustičnog albuma 'Zlatni dječače'. Iako iduće godine obilježava 30 godina na sceni, proslavu će ostaviti za 2027., kad planira veliku regionalnu turneju. 

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža"
Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

