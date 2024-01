PARIZ - Pharrell Williams, glazbenik, producent i modni dizajner predstavio je svoju kolekciju na Tjednu mode u Parizu. Njegova nova kolekcija bazira se na 'Divljem zapadu' pa su tako ključni detalji linije kaubojske čizme i šeširi, odjeća od trapera... Ovo je Williamsu treće predstavljanje kolekcije otkako je postao kreativni direktor te Louis Vuittona za mušku odjeću.

Kopiranje linka

Pokretanje videa ...