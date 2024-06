VIDEO Marić je prije 12 godina za sinovu svadbu dao 200.000 eura, a sad je on imao luksuz

Luksuznu svadbu imao je početkom lipnja vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, Zlatko Marić. Sudbonosno 'da' izgovorio je mladoj Kolumbijki, Valentini Echeverri, potvrdio nam je u četvrtak. Ništa manje luksuzno nije bilo ni na svadbi njegovog sina Kristiana i njegove odabranice Vedrane.

Marićeva bivša supruga Lidija pripremala je sinu svadbu više od godinu dana. Tog je lipnja 2012. godine na jarunski Otok hrvatske mladeži željela dovesti dašak glamura poput onog u holivudskim filmovima. Šator veći od 1000 kvadrata bio je spreman za 400 uzvanika, a kraj 'glavnog', velikog, bilo je još osam manjih, koji su poslužili za pušenje, darove, kolače... Prije nego što su sjeli za jedan od 40 stolova, za kojim se smjestilo po deset ljudi i svatko je imao svojeg konobara, goste su 's nogu' dočekali šampanjcem i kamenicama. Sljedovi jela izmjenjivali su se svakih sat vremena, a procjene su bile da je svaki gost pojeo i popio u vrijednosti od 1000 kuna. Ukupno su za svadbu potrošili oko 200.000 eura.

- Željela sam da imaju vjenčanje poput bajke - pričala je nakon uspješnog svadbenog slavlja ponosna majka Lidija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:38

Goste su zabavljali Jasmin Stavros i Lidija Bačić, tad pjevačica u usponu. Kao poseban gost pjevao im je Željko Samardžić...

- To je bio najsretniji dan u mojem životu. Roditelji su bili presretni jer znaju da sam oženio ljubav svog života - sretan je bio Kristian. Na vjenčanje su pred franjevačku crku na zagrebačkoj Opatovini došli luksuznim automobilima, a goste je dočekao gudački kvartet.

Kristianu je kum bio Ivan Todorić, a Vedrana je izabrala prijateljicu Petru Landikušić. Za govor su zamolili Ćiru Blaževića (83), koji se, jasno je, rado odazvao. Tek kasnije je shvatio razlog...

- Pitao sam se kako me dopala ta čast, a kasnije sam se sjetio da je to zato što sam najstariji - u formi je bio Ćiro.

Stolnjaci su bili ukrašeni biserima, a stolice čipkom. Imali su vatromet i laserski show, a za cviježe, ruže i božure potrošili su više od 15.000 kuna. Na meniju su bili sushi, pršut, sir, tatarski biftek, tuna, rižoto sa škampima u šampanjcu, flambirani medaljoni...

- Mene je najviše oduševio vatromet. To je bio dar mojih roditelja, nismo znali da će ga biti. Skrivali su to od mene, kao i vjenčanicu, koju nisam vidio prije, a onda me moja Vedrana oborila s nogu - rekao je zaljubljeni Kristian.

Inače, stanovnici zagrebačkog kvarta s jezerom drugi su se dan žalili kako je ostalo puno otpada i smeća nakon proslave. No pedantni i ekološko osviješteni mladoženja drugo je jutro pozvao odgovarajuće službe kako bi sve počistili jer Kristian, kako je sam rekao, ne namjerava zagađivati okoliš.

Odmah nakon svadbe otputovali su na nekoliko dana u Monte Carlo, a medeni mjesec proveli su u Los Angelesu i New Yorku, tek dva mjeseca nakon što su se uzeli.

- Imam puno poslovnih obaveza pa ne možemo na medeni mjesec nego u kolovozu. Nismo bili u Americi pa smo zato odlučili otići tamo - objasnio je tad mladi Marić.

Ludo zaljubljen i prosidbu je organizirao kako se ne bi utopila u prosječnosti, kad već ima mogućnosti. Na tren je inkomodirao zaštitare iz očeve tvrtke, kao i jedan njihov kombi.

'Odglumili' su Vedraninu otmicu, a drama je bila na vrhuncu kad se pojavio Kristijan te je zaprosio. Učinio je to darujući joj prsten Tiffany, koji su zajedničkim snagama već ranije izabrali u Beču.

Imao je mladi Marić manira, a imao je i od koga naučiti. Odmalena se naučio na luksuz i skupe stvari. S 18 je već vozio Porsche Cayman, vrijedan oko 100.000 eura i snažan 300 'konja', što vozač tih godina nije smio voziti. Ne da ga je vozio, uspio ga je i slupati. Mladost - ludost, reklo bi se, pa je tako bilo i s mladim Kristianom i prijateljem mu na suvozačkome mjestu. Sunce, more, koja kapljica previše i svi su preduvjeti tu da se pred zoru na cesti Jelsa - Hvar zabije automobilom u suhozid. Policija je alkotestom utvrdila da je mladi Marić napuhao 1,19 promila alkohola u krvi.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Nasreću, prošao je s lakšim ozljedama, dobio je samo Schanzov ovratnik. Brižni tata Zlatko je odmah, čim je čuo za nesreću, sjeo na privatni avion i odletio po sina, kojeg je već istog dana poslijepodne doveo u Zagreb, dok je slupani auto završio na šlepu. Kristiana su kaznili oduzimanjem vozačke na šest mjeseci, sa šest kaznenih bodova i 6000 kuna.

Zlatko Marić nije štedio ni na svadbenom daru. Kako bi zbrinuo novopečeni bračni par, kako bi imali krov nad glavom, darovao im je stan u strogom središtu Zagreba od 280 kvadrata, da imaju dovoljno mjesta. Od tada sin vlasnika zaštitarske tvrtke Sokol Marić uglavnom živi daleko od očiju znatiželjnika i bez javnosti zabilježenih incidenata.