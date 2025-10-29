Dok je pjevao pjesmu 'Kuća puna naroda' mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović nije mogao suspregnuti suze zbog podrške koju je dobio od publikom prepune MTS dvorane u Beogradu
RASPRODAO KONCERT
VIDEO Naš mladi glazbenik Jakov Jozinović rasplakao se u prepunoj dvorani u Beogradu
Mladi pjevač Jakov Jozinović priredio je večer za pamćenje svojoj publici u beogradskoj MTS dvorani. Jedan posebno emotivan trenutak s koncerta, zabilježen i podijeljen na Instagramu, brzo je privukao pažnju i pokazao nevjerojatnu povezanost glazbenika s njegovim obožavateljima.
Video je dan nakon koncerta održanog 28. listopada objavila jedna osoba koja se našla u publici, a u opisu jednostavno stoji: "Koncert Jakov Jozinović, Mts Dvorana, 28.10.2025."
POGLEDAJTE VIDEO:
Reakcija publike bila je jednako snažna kao i pjevačeva. Njihovo gromoglasno pjevanje i povici podrške stvorili su emocionalnu atmosferu koja je očito duboko dirnula izvođača.
