RASPRODAO KONCERT

VIDEO Naš mladi glazbenik Jakov Jozinović rasplakao se u prepunoj dvorani u Beogradu

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Bane T. Stojanovic

Dok je pjevao pjesmu 'Kuća puna naroda' mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović nije mogao suspregnuti suze zbog podrške koju je dobio od publikom prepune MTS dvorane u Beogradu

Mladi pjevač Jakov Jozinović priredio je večer za pamćenje svojoj publici u beogradskoj MTS dvorani. Jedan posebno emotivan trenutak s koncerta, zabilježen i podijeljen na Instagramu, brzo je privukao pažnju i pokazao nevjerojatnu povezanost glazbenika s njegovim obožavateljima.

VEČER ZA PAMĆENJE FOTO Vinkovačka senzacija je osvojila Beograd, na koncertu uživala i Aleksandra Prijović
FOTO Vinkovačka senzacija je osvojila Beograd, na koncertu uživala i Aleksandra Prijović

Video je dan nakon koncerta održanog 28. listopada objavila jedna osoba koja se našla u publici, a u opisu jednostavno stoji: "Koncert Jakov Jozinović, Mts Dvorana, 28.10.2025." 

Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte... 01:16
Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte... | Video: 24sata/Instagram
Foto: Instagram/Schreenshoot

Reakcija publike bila je jednako snažna kao i pjevačeva. Njihovo gromoglasno pjevanje i povici podrške stvorili su emocionalnu atmosferu koja je očito duboko dirnula izvođača. 
 

