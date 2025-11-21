Gradski vrt uglas je pjevao Thompsonovu pjesmu 'Ustani iz sjene', pogledajte atmosferu

Marko Perković Thompson večeras je započeo svoju novu dvoransku turneju po Hrvatskoj. Prvi koncert je u osječkom Gradskom vrtu, gdje je atmosfera, sudeći prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, na vrhuncu. Njegov tim podijelio je kraći video na Instagramu u kojem dvorana uglas pjeva njegovu pjesmu 'Ustani iz sjene'.

Thompsonov tim oglasio se nekoliko sati prije koncerta na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge', objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert.

- Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen - napisali su.

I Entrio je danas ranije objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA