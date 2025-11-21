Obavijesti

POČETAK TURNEJE

Gradski vrt uglas je pjevao Thompsonovu pjesmu 'Ustani iz sjene', pogledajte atmosferu

Foto: Instagram

Marko Perković Thompson večeras je u Osijeku započeo svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj. Trenutačno nastupa u rasprodanom Gradskom vrtu, a njegov tim na Instagramu dijeli atmosferu iz dvorane

Marko Perković Thompson večeras je započeo svoju novu dvoransku turneju po Hrvatskoj. Prvi koncert je u osječkom Gradskom vrtu, gdje je atmosfera, sudeći prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, na vrhuncu. Njegov tim podijelio je kraći video na Instagramu u kojem dvorana uglas pjeva njegovu pjesmu 'Ustani iz sjene'.

TOMISLAV KLAUŠKI Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?
Thompsonov tim oglasio se nekoliko sati prije koncerta na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge', objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert. 

- Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen - napisali su.

STRUČNJACI NE DVOJE Ako Thompson tuži Zagreb zbog zabrane, mogao bi se uključiti i Ustavni sud! Evo što to znači
I Entrio je danas ranije objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

