U dobi od 89 godina preminula je Gabi Novak, legendarna hrvatska pjevačica. Tužnu vijest potvrdili su za 24sata iz Croatia Recordsa
Ovo je 10 najljepših pjesama legendarne Gabi Novak
Legenda hrvatske pop-jazz scene, svojim emotivnim glasom i profinjenom interpretacijom osvojili je brojnu publiku. Donosimo deset nezaboravnih pjesama koje utjelovljuju njezin glazbeni opus.
1. On me voli na svoj način
Istaknuta kao jedan od velikih hitova u izdanju 25 Greatest Hits, s nježnom, dirljivom interpretacijom.
2. Pamtim samo sretne dane
Prepoznatljiva balada koja je također zastupljena u vrhu njezinih najvećih uspjeha.
3. Vino i gitare
Još jedan evergreen s navedenog vinilnog izdanja, s nostalgičnom melodijom i toplim tonovima.
4. Gazi, dragi, srce moje
Intenzivna osjećajna pjesma koja se ističe svojom oznakom „srce na dlanu“.
5. Hrabri ljudi
Moćan vokalni snažan moment, također dijelom 25 Greatest Hits kolekcije.
6. Kuća za ptice
Zagazila je i ovu nježnu melodiju, simbol introspektivnog izraza – također kazano na popisu pjesama hr.cedeterija.com.
7. Penelopa
Jedna od emotivnih balada čiji je nostalgični štih i danas prepoznatljiv – spomenuta u popisu albuma.
8. Plava ruža zaborava
Poetična pjesma iz kompilacije Najljepše ljubavne pjesme – snažan simbol tuge i elegancije.
9. Grlice u šumi
Slatka i melodična, nalazi se među hitovima na crisp kolekcijama i odražava njezinu blagu interpretaciju.
10. Ljubav ili šala
Jedna od ranih pjesama njezine karijere, koja ju je prezentirala široj publici.
