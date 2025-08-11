Ovo je 10 najljepših pjesama legendarne Gabi Novak

Legenda hrvatske pop-jazz scene, svojim emotivnim glasom i profinjenom interpretacijom osvojili je brojnu publiku. Donosimo deset nezaboravnih pjesama koje utjelovljuju njezin glazbeni opus.

1. On me voli na svoj način

Istaknuta kao jedan od velikih hitova u izdanju 25 Greatest Hits, s nježnom, dirljivom interpretacijom.

2. Pamtim samo sretne dane

Prepoznatljiva balada koja je također zastupljena u vrhu njezinih najvećih uspjeha.

3. Vino i gitare

Još jedan evergreen s navedenog vinilnog izdanja, s nostalgičnom melodijom i toplim tonovima.

4. Gazi, dragi, srce moje

Intenzivna osjećajna pjesma koja se ističe svojom oznakom „srce na dlanu“.

5. Hrabri ljudi

Moćan vokalni snažan moment, također dijelom 25 Greatest Hits kolekcije.

6. Kuća za ptice

Zagazila je i ovu nježnu melodiju, simbol introspektivnog izraza – također kazano na popisu pjesama hr.cedeterija.com.

7. Penelopa

Jedna od emotivnih balada čiji je nostalgični štih i danas prepoznatljiv – spomenuta u popisu albuma.

8. Plava ruža zaborava

Poetična pjesma iz kompilacije Najljepše ljubavne pjesme – snažan simbol tuge i elegancije.

9. Grlice u šumi

Slatka i melodična, nalazi se među hitovima na crisp kolekcijama i odražava njezinu blagu interpretaciju.

10. Ljubav ili šala

Jedna od ranih pjesama njezine karijere, koja ju je prezentirala široj publici.