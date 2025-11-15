VIDEO Počeo je najveći hrvatski koncert izvan domovine: Dalmatino izazvao val emocija...

Frankfurt je ovih dana postao Hrvatska u malom, jer na rasporedu je dugoočekivana 14. "Hrvatska noć". USüwag Energie Arenu dolaze tisuće ljudi, a nastupit će neka od najvećih imena hrvatske glazbe: Mate Bulić, Doris Dragović, Petar Grašo, Toni Cetinski, Miroslav Škoro, Dalmatino, Grupa Vigor, TS Dukati i Hrvatske ruže.

Na veliki koncert stigle su i novinarke 24sata:

- Bit će puna dvorana, onoliko koliko nam je grad Frankfurt dozvolio. Smanjili su nam kapacitet jer smo prije dvije godine bili prekrcati. Ali svakako će ovo biti najveći koncert izvan Hrvatske s našim izvođačima. Večeras se veselim svim izvođačima jednako i uvijek mi je lijepo kad ih sve okupim ovdje. Nažalost imamo mjesta samo za njih osam, pa sam morao odlučiti - rekao je organizator Robert Martinović.

- Po prvi put nam dolaze Hrvatske Ruže, Doris Dragović se vraća nakon više od 25 godina u Njemačku, a prvi put na Hrvatsku večer. Iduće godine slavimo 15 godina postojanja ovog lijepog događaja, a već smo u pregovorima za neke veće dvorane u Frankfurtu - dodao je.

Koncert "Hrvatska Noć” već 13. godina je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija na jednom mjestu, a posjetitelji dolaze iz cijelog svijeta.

- Dolazimo već tri godine. Svake godine je sve bolje i bolje! Veselimo se Cetinskom. Kad se ovoliko ekipe skupi, nema bolje - rekla nam je jedna vesela ekipa.

Dalmatino je izveo i svoj Božić bijeli, a ljudi plešu u ritmu.

"Hvala puno, hvala od srca, rekao je Ivo Jagnjić, frontmen Dalmatina pa razgalio stihovima "moje sunce, moja bila ružo, oni šta se vole, znaju to".