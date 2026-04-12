VIDEO Pogledajte kako je David Balint utjelovio Lanu Jurčević

Naša gljiva koju smo nazvali Crlja zna pogoditi kome da da transformaciju za totalnu zabavu i da to bude totalno super. Ona to daje tebi, a ti si meni zbilja bio prezabavan, rekao je Mario Roth nakon nastupa Davida Balinta u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

Utjelovio je Lanu Jurčević i izveo pjesmu 'Majica', a opuštenim i razigranim nastupom bez problema je 'kupio' žiri i publiku.

- Ovo je bilo toliko zabavno, toliko smiješno! Meni se to jako sviđa kod tebe - ti koji god nastup radiš, ti baš dođeš punim srcem i cijelim svojim bićem - komentirala je Martina Stjepanović Meter.

- Mi smo u pozitivnom šoku... Imam osjećaj kao da je to onaj klasični duet Lane Jurčević i Luke Nižetića. To se spojilo u jedno i ispao je David Balint - rekao je Enis Bešlagić.

- Slažem se da ste napravili show... To je bilo zaista zabavno i hrabro - zaključio je Goran Navojec.