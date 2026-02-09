VIDEO Pogledajte nastup Bad Bunnyja na Super Bowlu 2026.

Bad Bunny priredio je spektakl za pamćenje tijekom Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa, oduševivši NFL publiku energičnim, ali i emotivnim nastupom kojim je istaknuo ponos na svoj rodni Portoriko.

Pozornicu je zapalio izvedbama svojih najvećih hitova poput „Tití Me Preguntó”, „Yo Perreo Sola” i „DtMF”, dok su mu se na sceni pridružile i brojne poznate osobe, među njima Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Alix Earle i Young Miko, koje su dodatno podigle atmosferu.

POGLEDAJTE CIJELI NASTUP:

Portorikanski glazbenik nosio je posebno dizajnirani bijeli nogometni dres brenda Zara s prezimenom Ocasio i brojem 64. Njegovo puno ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, što objašnjava natpis na dresu, dok je značenje broja ostalo nejasno i potaknulo nagađanja među obožavateljima.

Romantika je također obilježila večer. Tijekom nastupa na terenu stadiona Levi’s u Santa Clari doista se vjenčao jedan par. Mladenci su navodno ranije pozvali pjevača na svoje vjenčanje, no on je odlučio njihovu proslavu uklopiti u sam show.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:19 Bad Bunny | Video: 24sata/Reuters

Foto: Mike Blake

Tridesetjednogodišnji izvođač kroz nastup je kontinuirano slavio portorikansku kulturu, naglašavajući elemente plesa, glazbe i gastronomije. Posebna iznenađenja večeri bili su i glazbeni gosti: Lady Gaga, koja je izvela novu verziju pjesme „Die With a Smile”, te Ricky Martin s izvedbom pjesme „Lo Que Pasó a Hawaii”.

U snažnom završetku Bad Bunny je uzviknuo: „Bog blagoslovio Ameriku”, podigavši nogometnu loptu s natpisom „Zajedno smo Amerika”. Još je ranije, na konferenciji za medije, najavio da priprema „veliku zabavu”, no malo tko je očekivao da će show uključivati i pravo vjenčanje.

Zanimljivo je da, unatoč ogromnoj popularnosti, izvođači za nastup u poluvremenu Super Bowla ne dobivaju honorar. Takvi nastupi uglavnom se smatraju prestižem i donose golemu medijsku vidljivost.

Foto: Jeenah Moon

Iako je Bad Bunny poznat po politički angažiranim istupima, ovaj je put izbjegao izravne kritike Donalda Trumpa i njegove administracije te se usredotočio na poruke zajedništva. Tijekom nastupa na ekranu se pojavila poruka: „Jedino što je jače od mržnje je ljubav.”

Podsjetimo, na nedavnoj dodjeli nagrada Grammy glazbenik je u govoru otvoreno kritizirao Trumpa i američku imigracijsku službu ICE.