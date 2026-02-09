Obavijesti

Show

Komentari 0
SPEKTAKL ZA PAMĆENJE

VIDEO Pogledajte nastup Bad Bunnyja na Super Bowlu 2026.

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pogledajte nastup Bad Bunnyja na Super Bowlu 2026.
15
Foto: Mike Blake

Popularni izvođač kroz nastup je kontinuirano slavio portorikansku kulturu, naglašavajući elemente plesa, glazbe i gastronomije

Admiral

Bad Bunny priredio je spektakl za pamćenje tijekom Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa, oduševivši NFL publiku energičnim, ali i emotivnim nastupom kojim je istaknuo ponos na svoj rodni Portoriko.

Pozornicu je zapalio izvedbama svojih najvećih hitova poput „Tití Me Preguntó”, „Yo Perreo Sola” i „DtMF”, dok su mu se na sceni pridružile i brojne poznate osobe, među njima Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Alix Earle i Young Miko, koje su dodatno podigle atmosferu.

POGLEDAJTE CIJELI NASTUP:

Portorikanski glazbenik nosio je posebno dizajnirani bijeli nogometni dres brenda Zara s prezimenom Ocasio i brojem 64. Njegovo puno ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, što objašnjava natpis na dresu, dok je značenje broja ostalo nejasno i potaknulo nagađanja među obožavateljima.

Romantika je također obilježila večer. Tijekom nastupa na terenu stadiona Levi’s u Santa Clari doista se vjenčao jedan par. Mladenci su navodno ranije pozvali pjevača na svoje vjenčanje, no on je odlučio njihovu proslavu uklopiti u sam show.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bad Bunny 07:19
Bad Bunny | Video: 24sata/Reuters
NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Tridesetjednogodišnji izvođač kroz nastup je kontinuirano slavio portorikansku kulturu, naglašavajući elemente plesa, glazbe i gastronomije. Posebna iznenađenja večeri bili su i glazbeni gosti: Lady Gaga, koja je izvela novu verziju pjesme „Die With a Smile”, te Ricky Martin s izvedbom pjesme „Lo Que Pasó a Hawaii”.

U snažnom završetku Bad Bunny je uzviknuo: „Bog blagoslovio Ameriku”, podigavši nogometnu loptu s natpisom „Zajedno smo Amerika”. Još je ranije, na konferenciji za medije, najavio da priprema „veliku zabavu”, no malo tko je očekivao da će show uključivati i pravo vjenčanje.

Zanimljivo je da, unatoč ogromnoj popularnosti, izvođači za nastup u poluvremenu Super Bowla ne dobivaju honorar. Takvi nastupi uglavnom se smatraju prestižem i donose golemu medijsku vidljivost.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Jeenah Moon

Iako je Bad Bunny poznat po politički angažiranim istupima, ovaj je put izbjegao izravne kritike Donalda Trumpa i njegove administracije te se usredotočio na poruke zajedništva. Tijekom nastupa na ekranu se pojavila poruka: „Jedino što je jače od mržnje je ljubav.”

Podsjetimo, na nedavnoj dodjeli nagrada Grammy glazbenik je u govoru otvoreno kritizirao Trumpa i američku imigracijsku službu ICE.

NASTUPIO NA SUPER BOWLU Tko je glazbenik Bad Bunny?
Tko je glazbenik Bad Bunny?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOK FOTKA Laura iz 'Savršenog' objavila golišavu fotku izbrisala pa vratila Instagram profil!
MISTERIJ

ŠOK FOTKA Laura iz 'Savršenog' objavila golišavu fotku izbrisala pa vratila Instagram profil!

Influencerica Laura Prgomet proslavila se sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni' pitanjem 'Koji ti je datum rođenja'
Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti
NE SVIĐA SE SVIMA

Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih
Najveća faca Super Bowla hrvatskog je podrijetla
BILL BELICHICK

Najveća faca Super Bowla hrvatskog je podrijetla

Svojim je stilom promijenio način rada u američkom nogometu, ima i hrvatsko državljanstvo, a danas pozornost privlači i vezom s 49 godina mlađom Jordon Hudson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026